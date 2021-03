Ekipa Nine Pušlar z novo izvajalko: spoznajte simpatično Ano Ferme

Pevka in igralka, ki je nastopila tudi v muzikalih Cvetje v jeseni in Brilijantina, tuji pa ji niso niti nastopi z big bandom niti MMS in EMA, menjuje v višjo prestavo z Jernejem Kržičem, soustvarjalcem hitov Nine Pušlar, Raiven, Neishe, Neomiin drugih. To je Ana Ferme.

"Pesem 'Sama' govori o tem, da je bilo včasih lepo v dvojini, a zame je tudi ednina dovolj, če ne gre drugače. Nikogar ne potrebujem, da bi mi kreiral življenje. Sama si lahko ustvarim točno to, kar želim, in se posvetim le sebi,"pravi Ana, katere ime morda še ni zelo znano, je pa 25-letnica v glasbenih vodah že zelo domača in je prisotna v največjih domačih glasbenih uspešnicah in muzikalih. Že pol desetletja na odrih spremlja Nino Pušlar, igrala je v dveh priljubljenih muzikalih, ob številnih koncertih pa je že posnela tudi kakšno skladbo in videospot.