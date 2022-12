Ekipo Harryja Stylesa v Braziliji napadli in oropali oboroženi moški

Tovorno vozilo, ki je prevažalo opremo in promocijske izdelke Harryja Stylesa, so pred dnevi na avtocesti od Sao Paula do mesta Curitiba ugrabili trije moški, ki so bili oboroženi. Kot so v izjavi za javnost sporočili iz policije, so moški prisilili voznika, da je ustavil vozilo, to zasegli in ukradli blago. Kot poročajo brazilski mediji, policija moške in ukradeno vozilo še išče.

Harry Styles se v teh dneh mudi na turneji po Južni Ameriki, kjer se je pred kratkim zgodil incident, saj so njegovo ekipo v kombiju, ki je prevažal promocijske produkte in opremo, oropali. Pevec bi moral 10. decembra nastopiti v Curitibi, kamor se je odpravil iz Sao Paula, usoda njegovega koncerta pa zaradi ropa za zdaj ni znana. icon-expand Harry Styles FOTO: Instagram To je še eden v vrsti nesrečnih dogodkov, ki so se v zadnjih tednih zgodili pevcu. Pred kratkim je moral Styles ustaviti koncert v Bogoti, kjer so več oboževalcev, ki so bili v prvi vrsti njegovega koncerta, stisnili ob ograjo, ti pa so se začeli dušiti, osem pa jih je celo izgubilo zavest.

Pozneje se je na družbenih omrežjih pojavil video iz koncerta, na katerem 28-letni zvezdnik prosi obiskovalce, naj stopijo korak nazaj in tako dovolijo, da se ljudje iz prvih vrst umaknejo od ograje, da so lahko varnostniki nudili pomoč poškodovanim. "Zelo sem navdušen, da sem lahko z vami in vem, da bo današnji koncert neverjeten. Najpomembneje pa je, da smo vsi tukaj varni, saj se je zbralo veliko ljudi in je zelo vroče," je povedal med koncertom.

Ena izmed oboževalk je na družbenem omrežju objavila video, ob katerem je zapisala: "Bila sem v platinastem delu in sem skoraj umrla. To je bilo takrat, ko je moral ta ubogi fant ustaviti koncert, ker smo se dušili." Na posnetku, ki ga je delila, je opaziti gnečo in ljudi, ki kričijo, da se bodo zadušili. Oboževalci so se na prizorišču začeli zbirati že več kot šest ur pred koncertom, da bi si zagotovili najboljše mesto.