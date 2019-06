Ekskluzivi intervju: David Guetta o nastopu na Hrvaškem

Davida Guetto, francoskega DJ-ja, ki je svojo kariero začel v manjših pariških klubih, je svetovno občinstvo spoznalo leta 2007, ko je izdal klubsko uspešnico Love is Gone. Svoj prvi veliki, komercialni, preboj pa je doživel leta 2009, ko je izdal svoj prvi duet s pop pevko Kelly Rowland, s katero je posnel še vedno izjemno priljubljeno uspešnico When Love Takes Over.