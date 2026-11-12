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Glasba

Eksplozivno drveča energija rokenrola

Ljubljana, 12. 11. 2026 12.03 pred 25 minutami 5 min branja 1

Avtor:
Boštjan Tušek
Lilith & The Noise Boys je pred dnevi na digitalnih platformah objavila prvenec Cattin' Around, ki ga bodo izdala tudi na vinilu.

Zasedba Lilith & The Noise Boys obstaja nekaj let, gre pa za ljubljansko garažno rokenrol super zasedbo, ki je sestavljena iz članov domačih "underground" skupin Clockwork Psycho, EightBomb, Sausages in Metropolis. Zasedba je nedavno izdala prvenec Cattin' Around, ki bo kmalu izšel tudi na vinilnem formatu.

Lilith, Jure, Choo Lee in Anže v zasedbi Lilith & The Noise Boys na oder prinašajo surovo energijo, ki so jo združili v zvoku psychobillyja, punka, rockabillyja in hard rocka, četudi se sami neradi uvrščajo v predalčke in najraje prepuščajo glasbi in občutkom proste izrazne poti.

Njihova divja glasbena mešanica posreduje tako svežo kot "umazano" energijo, hkrati pa kriči po sprostitvi neizživetih glasbenih idej, na čelu z drvečimi kitarami, debelim basom in norim bobnanjem. Po eni strani kaotični, na drugi spevni in harmonični. Več nam je povedala vodja zasedbe, pevka in kontrabasistka Lilith Clockwork.

V zasedbi so Lilith, Jure, Choo Lee in Anže in prinašajo surovo energijo, ki so jo združili v zvoku psychobillyja, punka, rockabillyja in hard rocka.
V zasedbi so Lilith, Jure, Choo Lee in Anže in prinašajo surovo energijo, ki so jo združili v zvoku psychobillyja, punka, rockabillyja in hard rocka.
FOTO: Arhiv izvajalca

Lilith & the Noise Boys ste na nek način superbend, ki je nastal iz članov Sausages, Eightbomb, Clockwork Psycho in Metropolis. To, kar danes ponujate v živo, pa je verjetno boljše, glasnejše, bolj punk, rokenrol ali rockabilly kot vse prej našteto ...?

Lilith: Da, tudi jaz mislim, da je boljše kot vse, kar smo prej delali. Da smo se našli z vsemi neizživetimi zgodbami in smo to dali v skupen paket. Hkrati se ne omejujemo, ne pustimo si vsiljevati karkoli ali da bi nas ukalupljali v žanre ali predalčke. Delamo točno to, kar nam je všeč, in naša glasba je na način, da smo zelo zadovoljni z vsemi pesmimi, ki smo jih do zdaj ustvarili.

Za tiste, ki ne vedo, kako ste se v bistvu sploh našli? Čigava ideja je bila, si ti izbrala fante okrog sebe ali kako se je zgodilo, na kratko?

Lilith: Na hitro bo kar težko (smeh). Jure, naš kitarist, ima svojo zasedbo EightBomb, z mano je že prej igral v Clockwork Psycho, s katerimi smo igrali tudi na Rebellion festivalu, največjem punk festivalu v Evropi, v Blackpoolu v Veliki Britaniji. Ker drugi kitarist iz zasedbe ni mogel več biti z nami, sem nek večer, decembra 2023, ob treh zjutraj v klubu na Metelkovi srečala Čuleta iz Sausages in ga vprašala, ali bi se nam pridružil. Naš producent Matjaž Hočevar – Hočko je priporočil bobnarja Anžeta, ki ima s Čuletom bend Metropolis, in igrajo rokenrol v stilu Motörhead. Hočko me je ob priliki povabil kot gostjo na koncertu Metropolis in z njimi sem nastopila za nekaj pesmi. Potem pa je nekako prišla ta ideja, da bi družno naredili eno tako 'superpower' zasedbo.

Veliko imate izkušenj s tujino, od Nemčije, Francije, Belgije, Nizozemske do Velike Britanije, pravzaprav vas bolje poznajo drugje kot doma, kjer ste igrali večinoma v Ortu in podobnih klubih. A prav vaše izkušnje potrjujejo vašo samozavest in uigranost, vidi se, kako uživate in kako se vaša energija prenaša tudi na vaše občinstvo ...

Lilith: Da, veliko smo bili v tujini, obredli smo veliko festivalov po Nemčiji in na Otoku, bili smo tudi gostje kultnih Sham 69 in tako naprej. Prav na turnejah, kjer ni vedno najlažje, se najbolj pokaže, kako bend funkcionira, sploh če imaš vsak dan koncert v tednu ali dveh. Seveda ne bi tega počeli, če nam ne bi bilo všeč. Marca 2027 spet odrinemo na festival v Veliko Britanijo in na nekaj klubskih nastopov po Franciji in na Nizozemskem, manjša turneja, ki bo trajala dva tedna.

Tovrstna glasba je torej idealna za igranje v živo, kjer se najbolj povežete z ljudmi in pride vse skupaj najbolj do izraza. Videli smo nekaj videospotov, pred kratkim ste izdali album?

Lilith: Album z naslovom Cattin' Around je izšel 31. oktobra in ga lahko poslušate na različnih glasbenih platformah. Na albumu je dvanajst pesmi, deset avtorskih in dve priredbi, vse smo posneli v lastnem studiu, zato smo si lahko vzeli veliko časa za produkcijo, našega producenta Hočka smo tako na dnevni bazi do onemoglosti prepričevali, kako bi morale stvari zveneti. Odločili smo se, da bomo album izdali tudi na vinilu in bo predvidoma tukaj konec decembra.

Je za pesmi dovolj, da dobro zvenijo in gredo v uho, ali vam je pomembno, da imajo tudi sporočilo, ki ga želite posredovati svojemu občinstvu?

Lilith: Zelo malo pesmi smo kdaj koli naredili samo zato, ker lepo zvenijo ali gredo v uho, saj pri večini želimo tudi nekaj povedati. Lahko so to naše dogodivščine, ki so se zgodile, ali so spet kritična besedila ali npr. pesem o mojem psu, glede tega nimam omejitev in sem zelo odprta. Večino besedil sem napisala jaz, nekaj pa tudi drugi.

Igrate zanimivo mešanico psychobillyja, punka, rockabillyja in hard rocka. Doma ste brez konkurence, verjetno je več tovrstnih bendov v tujini, kjer je scena razvitejša, zagotovo pa vas prav vaša specifičnost dela še toliko bolj unikatne?

Lilith: Dejansko igramo mešanico raznoraznih stilov, prav to združevanje naštetih žanrov pa lahko predstavlja zelo širok pojem. In ga ne želimo omejiti z ozkimi poimenovanji, kot sta rockabilly ali psychobilly oz. kar koli drugega. Pravzaprav to niti ni tako pomembno. Pesmi delamo po najboljših občutkih, v živo pa jih takoj lahko preizkusimo pred ljudmi. Nove pesmi nastajajo ves čas, vsako res dobro idejo ali predlog, osnutek predstavimo drug drugemu, da se potem pesem lahko razvije v nekaj, kar nam je vsem všeč.

Se pravi, če vam zadeve "štimajo", potem vse poteka gladko, pesmi lahko nastajajo tudi precej hitro?

Lilith: Ja, se je že zgodilo, da je recimo kaka pesem nastala v par urah na vaji, potem pa jo je treba izpiliti s podrobnostmi, prelomi, prehodi, pavzami itd. Tako da načeloma lahko pesem nastane na mah, čeprav je splošno znano, da je včasih hudič tudi v podrobnostih ...

"Super zasedba" je sestavljena iz članov domačih "underground" skupin Clockwork Psycho, EightBomb, Sausages in Metropolis.
"Super zasedba" je sestavljena iz članov domačih "underground" skupin Clockwork Psycho, EightBomb, Sausages in Metropolis.
FOTO: Boštjan Tušek

Koliko avtorskih pesmi ste ustvarili do zdaj?

Lilith: Dvanajst imamo svojih skladb, igramo še priredbo Motörhead Going to Brazil, kak hit od Clockwork Psycho in EightBomb, predvsem tiste, ki jih ljudje poznajo, saj poskrbijo za še večji žur pri ljudeh, ki nas poznajo še iz drugih zasedb. Ljudje se seveda najbolj zabavajo, če so jim skladbe blizu in jih poznajo, sploh refrene, ki jih radi pojejo z nami.

Kaj je vaš osnovni moto ali vodilo?

Lilith: Želimo ustvarjati dober rokenrol, se zabavati ob vsem, kar počnemo, in pokazati, da lahko tudi iz podzemlja pride zelo kvalitetna glasba. Najlepše je videti nasmejane obraze poslušalcev, ko stojimo na odru, kar nam prinaša veselje ter vso energijo, da počnemo, kar počnemo. Zagotovo nam je lažje, ker smo veliko preigrali v tujini, poznajo Jureta in mene, a so po svoje lahko tudi kritični, ko slišijo nek tvoj nov projekt v smislu, ali bo boljši ali slabši. A zaenkrat smo naleteli na zelo, zelo dobre odzive in kopico pozitivnih komentarjev, kar nam je bila še dodatna motivacija. Konec koncev je tako, da nikomur ni všeč vse, tudi če ti zvrst glasbe ni všeč, pa lahko vsak človek prepozna, ali je neka glasba kvalitetna ali ni.

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