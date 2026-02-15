Naslovnica
Glasba

Elda Viler s poslovilnim koncertom sklenila 60-letno kariero

Ljubljana, 15. 02. 2026 16.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik K.A.
Elda Viler

V večeru polnem čustev, lepih besed in še lepših popevk je legendarna Elda Viler v soboto pred razprodano Gallusovo dvorano sklenila svojo bogato, več kot 60-letno glasbeno kariero. Na odru se ji je ob številnih gostih in orkestru pridružila tudi hčerka Ana Dežman.

Slovita Elda Viler je svojo kariero sklenila na bleščeč, čustven in iskren način, v družbi številnih glasbenih prijateljev.

Elda Viler je sklenila svojo bogato glasbeno kariero.
Elda Viler je sklenila svojo bogato glasbeno kariero.
FOTO: POP TV

Kaj si o njej mislijo njeni glasbeni prijatelji? "Ona tako intenzivno pa tako čustveno doživlja vse te pesmi, da tudi tebe potem to gane in prevzame. Enostavno jaz mislim, da Elda Viler JE pesem, in to zelo lepa pesem," je povedala pevka Alenka Godec. "Na mojem koncertu je pela z mano, peli sva Nora je misel, se spomnim, kako je prišla na oder: "O, Nuška! Kako si majhna," in me je kar zagrabila in dvignila," je enega od spominov delila Nuša Derenda. "Ful se ve, da je Elda vedno dobivala najtežje komade. Tisti, ki so bili najtežji so bili za Eldo, tako da to tudi nekaj pove!" je dejala Saša Lešnjek, pevec skupine Modrijani Blaž Švab pa je dodal: "Ne bom pozabil trenutka, ko smo šli z Eldo Viler prvič v glasbeni studio. Ona je kar v prvo posnela pesem. Potem smo se šele zavedali, s kom imamo opravka, kako je ta zlata generacija pevk in pevcev res edinstvena."

Elda Viler s hčerko Ano Dežman
Elda Viler s hčerko Ano Dežman
FOTO: POP TV

Ob številnih izbranih besedah o ikoni slovenske popevke pa so njeni glasbeni kolegi prepričani, da Elda vendarle še ni čisto končala. "To sigurno ni zadnjič, zato ker Elda je oseba, ki brez glasbe ne bo doma sedela, pa imela rok v žepu ali pa vrtičkala, ampak bo nastopala še naprej. Ne nazadnje Eaglesi so tudi že 20 let na poslovilni turneji, pa še kar nastopajo," je za konec dejal še gost koncerta Vojko Sfiligoj.

elda viler glasba zaključek kariera ana dežman

