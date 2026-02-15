Elda Viler s poslovilnim koncertom sklenila 60-letno kariero

Kaj si o njej mislijo njeni glasbeni prijatelji? "Ona tako intenzivno pa tako čustveno doživlja vse te pesmi, da tudi tebe potem to gane in prevzame. Enostavno jaz mislim, da Elda Viler JE pesem, in to zelo lepa pesem," je povedala pevka Alenka Godec. "Na mojem koncertu je pela z mano, peli sva Nora je misel, se spomnim, kako je prišla na oder: "O, Nuška! Kako si majhna," in me je kar zagrabila in dvignila," je enega od spominov delila Nuša Derenda. "Ful se ve, da je Elda vedno dobivala najtežje komade. Tisti, ki so bili najtežji so bili za Eldo, tako da to tudi nekaj pove!" je dejala Saša Lešnjek, pevec skupine Modrijani Blaž Švab pa je dodal: "Ne bom pozabil trenutka, ko smo šli z Eldo Viler prvič v glasbeni studio. Ona je kar v prvo posnela pesem. Potem smo se šele zavedali, s kom imamo opravka, kako je ta zlata generacija pevk in pevcev res edinstvena."