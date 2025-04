Elemental: Prizadevali si bomo,da nobena tema ne ostane neizrečena

Po uspešnem singlu Usta na usta, ki je nakazal svežo zvočno usmeritev, Elemental predstavljajo novi singel in tlakujejo pot do prihajajočega studijskega albuma. Tudi tokrat ostajajo zvesti prepoznavni obravnavi globokih vprašanj in tem, kot so identiteta, družbene norme ter družinski odnosi.

V skladbi Srce moje se Elemental z brutalno iskrenostjo dotaknejo najglobljih občutij – Remi skozi prizmo odnosa z mamo, Shot pa skozi odnos z očetom. Pesem govori o ranljivosti in čustveni izolaciji, o nasprotju med idealizirano družinsko podobo in resničnimi vsakdanjimi težavami. Je jasen opomnik, da se ustavimo in si, četudi sami, zastavimo pomembna vprašanja ter nanje iskreno odgovorimo.

Zagrebški Elemental napovedujejo novi album. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Režijo videospota je prevzel Stjepko Galović – Kandžija, dolgoletni glasbeni kolega zasedbe. Sodelovanje je bilo naravno, saj Kandžija pravkar zaključuje snemanje svojega albuma v studiu pri Shotu."Povprašal me je, ali bi režiral spot za njihovo novo pesem," je pojasnil Kandžija. "Po prvem poslušanju sem dobil idejo, da bi obudili zgodbo iz videospota za pesem Priroda i društvo in prikazali nadaljevanje usod likov. Ideja jim je bila všeč in tako smo začeli ustvarjati. Snemanje je bilo izjemno prijetno, vsi v spotu so bili fantastični in iskreno se jim zahvaljujem," je še dodal.

