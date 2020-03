Elemental z najbolj pozitivnim videospotom leta?

Že pet let mineva od uspešnice hrvaške zasedbe Elemental Goli i bosi,pesmi, ki je z vedrim zvokom in živahnim ritmom in pozitivnim odnosom takoj našla poslušalce in štvilne prijetno presenetila. Elemental si sicer zasedba, ki slovi po tem, da so njihova besedila v glavnem družbeno kritična, socialna in ljubezenska, tokrat pa so ustvarili skladbo, ob kateri se velja za trenutek ustaviti, globoko vdihniti in si reči "vse bo v redu". Lahko pa nadaljujemo s sanjarjenjem in se zahvalimo soncu.

In ravno tam, kjer se je pesem Goli i bosi zaključila, pa zdaj nadaljujej nova skladba Hej, sanjalice. Pesem je nastala spontano, saj so člani skupine očitno svojo potrebo po pozitivni energiji prelili v pričujočo pesem.

"Skladbo smo ustvarili na sproščenem 'jamu' v Reminem stanovanju. Bilo je sončno popoldne in takšen dan, ko se zdi, da je prav vse na svojem mestu. Dobili smo se brez delovnih obvez, samo na kavi in čaju, Erol pa je med pogovorom igral akorde na akustični kitari. V nekem trenutku se je tema pogovora popolnoma izgubila in Erolovi melodiji smo pričeli spontano dodajati tekst in govorili pravzaprav sami o sebi. To je bil dan, ki ga želiš preprosto opisati s pesmijo in ga na ta način zadržati pri življenju. Dan, ki ti da občutek, da nisi nor, ker sanjariš in ker od teh sanj ne odstopaš. In tako je, besedo za besedo, nastala Hej, sanjalice, naša nova pesem, s katero slavimo vse sanjače in njihove sanje. Iskeno menim, da takšnih pesmi manjka, predvsem v času, ko je vse bolj sivo in nič kaj rožnato. Manjka pesmi, ki lahko vsakemu dnevu dodajo kanček barvitosti, pa četudi niso ljubezenske. Po Goli i bosi je to naša najaktualnejša himna, namenjena vsem tistim, ki ne odnehajo, vsem utopistom, sanjačem in zbirateljem 'malih' stvari," je ob tem dodal Luka Tralić Shot, frontman zasedbe.