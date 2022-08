Ella Mai se v slogu ponosno sprašuje Kako (se ga znebiti)

Londonska nu-soularka Greentea Peng osvaja sredino

GORILLAZ FT. THUNDERCAT - Cracker Island

Zelo zanimiv disco banger, v katerem je moral Thundercat, gostujoči znanež iz Kalifornije, prisilno ostati zgolj skrbnik sicer fenomenalne basovske fraze. Medtem ko Damon Albarn čezenj ves čas sveti z docela preprosto, a dosledno navihano brit-popovsko melodijo. Pri čemer je ta zložena na 120 udarcev na minuto ali na idealno pospešeno disco metriko. Po obliki ta vsaj malo zadiši še po big-beatovski bombastiki. Kdo si ne bi želel za vročo plesno noč preformatiranih Blur. Samo brihtneži lahko ustvarjajo brihtno muziko. Ocena: 5 ELLA MAI FT. RODDY RICCH - How

How je najboljši povzetek z drugega albuma angleške R&B pevke, ki je odraščala tudi v New Yorku in se kasneje vrnila v domovino ter šele tam uspela. Zdaj 27-letna Ella Mai skuša slavo spet ujeti v ZDA. Heart On My Sleeve je januarja izšlo delo, ki bi moralo po številnih kazalcih v komercialnem smislu preseči pevkin prvenec (Ella Mai, letnik 2018), a se to v resnici ni zgodilo. Razlog za skromnejši izplen in posledično oviro pri Ellinem globalnem razcvetu izpostavi tale harmonska blaženost, ki ima v dodelanem video spotu zelo prepričljivega sopotnika. DJ Mustard, ameriški producent (Tyga, Ty Dolla $ign idr.), ki je še naprej Ellin najtesnejši sodelavec, bi podobnih uspešnici How moral nasuti veliko več. Verjamem, da jih bo kmalu. Vokalno izjemna Ella Mai bo vsako nadaljnjo priložnost zagotovo izkoristila. Ocena: 4 THE KOOKS - Cold Heart

The Kooks so bili pred desetletjem boljši. Še bolj res pa je, da so bile razmere, okusi in trendi tedaj triu The Kooks precej bolj naklonjeni. Brightonski pogon izhaja iz bazena, ki je občutno pripomogel h kitarski indie-pop pomladi, za časa katere so vznikli tudi Arctic Monkeys in številni drugi otoški bendi. Cold Heart je song, ki reprezentira šesti album The Kooks, naslovljen kot 10 Tracks to Echo in the Dark. Izpostavljena funky kitarska lajn(ic)a je dopadljiva, vse dokler se ne zavemo, da bi Cold Heart kaj lahko uvrstili tudi med poflaste demo posnetke. Zaključni zbor ne odtehta poprejšnje praznine v zvočni sliki. Ocena: 3 GREENTEA PENG - Stuck In The Middle

