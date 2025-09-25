Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Ella Roš z novo pesmijo razkriva najbolj čuten obraz doslej

Ljubljana, 25. 09. 2025 15.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
1

Ella Roš je predstavila svojo najnovejšo skladbo, ki jo je posnela po več kot letu dni premora. Tokrat se na glasbeno sceno vrača z latino ritmi in čutno izvedbo. Za novo skladbo je moči združila z Ninom Ošlakom, ki je poskrbel za glasbeno produkcijo ter v pesem vtkal kitarske linije in melodije saksofona.

Ella Roš se po več kot letu dni premora vrača na glasbeno sceno s pesmijo Predrzni. Tokrat v latino ritmih, ki razkrivajo njen najbolj čuten in predrzen obraz do zdaj.

Ella Roš
Ella Roš FOTO: Arhiv izvajalke

Besedilo pesmi govori o poželenju dveh, ki se kljub vsemu odločita prepustiti trenutku. Vendar ne govori le o ljubezni, temveč o intenzivnem magnetizmu, ko se dve energiji srečata in preprosto ne moreta ubežati druga drugi.

Pri novi skladbi je sodelovala z Ninom Ošlakom, ki je poskrbel za glasbeno produkcijo. S kitaro in saksofonom sta pesmi dodala latino dušo.

Ella Roš Predrzni Glasba Pesem Nino Ošlak
Naslednji članek

Naslovnica albuma Davida Bowieja na dražbo za 344.000 evrov

SORODNI ČLANKI

Ella z novo izpovedno zgodbo

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
25. 09. 2025 16.34
oh..je barv za sliko zmanjkalo.. Človeka kar zaskrbi.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256