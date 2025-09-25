Ella Roš z novo pesmijo razkriva najbolj čuten obraz doslej

Ella Roš se po več kot letu dni premora vrača na glasbeno sceno s pesmijo Predrzni. Tokrat v latino ritmih, ki razkrivajo njen najbolj čuten in predrzen obraz do zdaj.
Besedilo pesmi govori o poželenju dveh, ki se kljub vsemu odločita prepustiti trenutku. Vendar ne govori le o ljubezni, temveč o intenzivnem magnetizmu, ko se dve energiji srečata in preprosto ne moreta ubežati druga drugi.
Pri novi skladbi je sodelovala z Ninom Ošlakom, ki je poskrbel za glasbeno produkcijo. S kitaro in saksofonom sta pesmi dodala latino dušo.
