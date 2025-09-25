Ella Roš z novo pesmijo razkriva najbolj čuten obraz doslej

Ella Roš je predstavila svojo najnovejšo skladbo, ki jo je posnela po več kot letu dni premora. Tokrat se na glasbeno sceno vrača z latino ritmi in čutno izvedbo. Za novo skladbo je moči združila z Ninom Ošlakom, ki je poskrbel za glasbeno produkcijo ter v pesem vtkal kitarske linije in melodije saksofona.