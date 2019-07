Ella z novo izpovedno zgodbo

"Leti je ena tistih motivacijskih zgodb, ki poslušalcem na srce polaga naj sledijo svojim sanjam in se kljub oviram ne predajajo. Mislim, da smo vsi enkrat v življenju soočeni s situacijo, ko si nekaj močno želimo pa nam drugi to preprečujejo. Tako pride do tega, da sledimo željam in pričakovanjem drugih. Res je, da je najverjetneje življenje kdaj tako tudi lažje, se pa na tej točki vedno vprašam: Kaj je smisel življenja? Da osrečuješ druge ali da si srečen in pomirjen s seboj?" je o novi skladbi povedala Ella Roš, za katero je posnela videospot v sodelovanju z ekipo QViewProduction.