Elle King uničila koncert v čast Dolly Parton, priznala: 'Pijana sem'

Priznanje pevke Elle King na odru v Nashvilu, da je pijana, je osupnilo zbrano občinstvo in odjeknilo na družbenih omrežjih, kjer so se zgražali nad njenim vedenjem. V javnost so prišli posnetki, na katerih Elle pijana preklinja, se ne more spomniti besedil pesmi in med tem ves čas govori o Dolly Parton – saj je bil koncert prirejen v čast njenemu rojstnemu dnevu.

Petkov nastop na odru Grand Ole Opry v Nashvillu, ki so ga organizirali v čast rojstnega dne zvezdnice Dolly Parton, se nikakor ni odvil po pričakovanjih. Za preobrat je namreč poskrbela gostja koncerta Elle King, ki se je na oder primajala vidno pod vplivom alkohola in presenetila občinstvo s svojim glasnim priznanjem. "Živjo, jaz sem Elle King in presneto pijana sem!" je začela iskreno in nadaljevala: "Ne poznam besedila te pesmi, ampak ne povejte Dolly, ker ima rojstni dan." Množica ljudi je osupnila, 34-letnica pa se ni ustavila: "Sploh ne bom lagala. Za tole s**nje ste kupili vstopnice? Denarja ne boste dobili nazaj, to vam lahko zagotovim," je pevka nerazločno rekla zbranim, ki so pričakovali družinam prijazno okolje in prijeten nastop v počastitev Dollyjinega 78. rojstnega dne.

34-letnica je pela več Dollyjinih pesmi, med drugim Marry me, a je vmes zamešala besedila, zato so ji glasbeniki na odru svetovali, naj odpoje kakšno svojo. "Komaj sem sposobna odpeti tujo pesem, da vidimo, če lahko odpojem vsaj kakšno svojo," je zamomljala v mikrofon in zbrane še enkrat posvarila, da bo po vsej verjetnosti zopet zamešala besedilo. Družbena omrežja so kmalu preplavili posnetki ponesrečenega nastopa, ljudje pa so komentirali Ellino neprimerno vedenje. Kot tudi njeno petje, ko je do tega vendarle prišlo. Pisali so, da nikakor ne zveni dobro. "Zdi se mi, da je bilo njenemu bandu zelo neprijetno", "Tole je veliko razočaranje", "Ne bi ji smeli dovoliti, da tam še kdaj nastopi" so bili le nekateri od komentarjev pod objavami posnetkov s petkovega pripetljaja.

