Elton John in Britney Spears s skupno pesmijo Hold Me Closer

Britney Spears je nastopala in pela že kot otrok, zaslovela pa je leta 1999 z izdajo prvega albuma Baby One More Time. Leta 2007 je po številnih težavah v zasebnem življenju na očeh javnosti doživela živčni zlom. Zaradi več dogodkov, ki naj bi pričali o njenem slabem psihičnem stanju, je skrbništvo, kar se je zdelo sporno ali vsaj nenavadno, nad njo prevzel oče.

Kmalu se je vrnila k nastopanju in izdala tri albume, se pojavila na različnih televizijskih oddajah ter izpeljala glasbeno rezidenco v Las Vegasu. A januarja 2019 je oznanila, da do nadaljnjega odpoveduje nastope, vse glasnejša pa je postala glede skrbništva. V čustvenih sodnih pričevanjih in na družbenih omrežjih je trdila, da je ureditev njenega skrbništva kruta, in očeta ter druge obtožila, da zlorabljajo sistem.

Britanski pevec, pianist in skladatelj Elton John je v svoji glasbeni karieri, ki traja že šest desetletij, prodal več kot 300 milijonov plošč, s čimer je postal eden najuspešnejših glasbenikov vseh časov. V glasbeno zgodovino se je že zapisal z uspešnicami, kot so Rocket Man, Your Song in I'm Still Standing.