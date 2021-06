Elton John oboževalce razveselil z novimi datumi poslovilne turneje

Otoški mediji poročajo, da se poslovilna turneja Eltona Johna spreminja v eno daljših v zgodovini glasbe. Novi datumi vključujejo šest stadionskih koncertov po Evropi, poleg Frankfurta bo nastopil še v Leipzigu, Milanu, Horsensu, Arnhemu in Parizu, načrtuje pa tudi šest koncertov v Veliki Britaniji in kar dvajset nastopov na prizoriščih po Severni Ameriki.

Na novo napovedani del turneje bo Elton sklenil 19. in 20. novembra s koncertoma na losangeleškem stadionu Dodger, ki je bil tudi prizorišče dveh njegovih slovitih nastopov v bleščeči baseballski opravi pred več kot 100.000 ljudmi leta 1975.

74-letni glasbenik je napovedal, da bo dal na novem delu turneje vse od sebe in da bo nastopil na prizoriščih, ki so zaznamovala njegovo kariero. "Že doslej je bila to izjemna turneja, polna neverjetnih vrhuncev in veselim se novih spominov, ki jih bomo ustvarili na prihajajočih šovih," je dodal.

Turnejo je priznani glasbenik začel leta 2018, po načrtu pa naj bi zajela več kot 300 koncertov. Sklenila naj bi se decembra 2020 v londonski O2 Areni, a je bilo zaradi pandemije veliko odpovedi. Po novih načrtih naj bi turnejo zaključil januarja 2023 z dvema koncertoma v Aucklandu, še piše britanski The Guardian.