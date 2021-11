Elton John po poškodbi kolka še vedno v bolečinah: S težavo grem v avto in iz njega

"Nisem prepričan, koliko časa bi moj kolk zdržal, če bi se odpravil na leto in pol dolgo turnejo. Najverjetneje ne dolgo," je še povedal in dodal, da se bo poskušal oboževalcem odkupiti, ko bo v boljšem zdravstvenem stanju in bo popolnoma okreval.

John je pred časom razkril, da je utrpel težjo poškodbo ob padcu, zdravniki pa so mu svetovali tudi operacijo. "Ob koncu počitnic sem nerodno padel, od takrat pa imam močne bolečine in občutim nelagodje v kolčnem sklepu. Kljub intenzivni fizioterapiji in obravnavi specialista se je bolečina stopnjevala in otežila gibanje," je v izjavi za javnost takrat pojasnil glasbenik.