Elton John povedal, kaj naj mu napišejo na nagrobni kamen

Britanski glasbenik Elton John bo kmalu dobil svoj dokumentarni film z naslovom Elton John: Never Too Late, poročajo tuji mediji. V tem duhu se je v intervjujih dotaknil tudi svojega zdravstvenega stanja in odkrito povedal, da ne ve, koliko časa mu je še ostalo. Kar želi, da bi po njegovi smrti pisalo na nagrobnem kamnu, pa je sila preprosto.

Zvezdnik Elton John se pripravlja na premiero svojega dokumentarnega filma Elton John: Never Too Late, ki bo javnosti ponudil vpogled v glasbenikovo življenje in razkril številne podrobnosti, zgodbe in anekdote. V tem duhu je 77-letni Elton povedal tudi, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, o katerem že lep čas ugibajo njegovi oboževalci. "Ne vem, koliko časa mi je še ostalo," je na vprašanje iskreno odgovoril glasbenik. Nato pa razkril še, kaj si želi, da bi po njegovi smrti napisali na nagrobni kamen. Je preprosto, a povedno.

"Vse, kar bi rad, da piše na nagrobni plošči, je: Bil je sijajen oče," je čustveno priznal Elton. Spomnimo, glasbenik je poročen s filmskim producentom Davidom Furnishom, s katerim imata dva sinova, 13-letnega Zacharyja in 11-letnega Elijaha. 77-letnik je že v preteklosti govoril o njima in naslovil predvsem njuno zaskrbljenost zaradi svojega zdravstvenega stanja. "Skrbi ju, saj vesta, koliko let imam. Rada imata svojega očeta in si želita, da bi bil vedno tu. In tudi jaz si seveda želim, da bi bil vedno tu. Rad bi ju videl, kako odraščata in imata svoje otroke, se poročita, a mislim, da me ne bo več tu, ko se bodo te stvari dejansko dogajale," je napovedal britanski zvezdnik, a hitro dodal: "Čeprav kdo ve? Nikoli se ne ve."

