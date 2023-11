Elton John sporočil, da je končal novi album: Ljudje bodo presenečeni

"Pravkar sva v Los Angelesu zaključila pisanje albuma, ljudje pa bodo zelo presenečeni," je na prireditvi sporočil John, njegov govor pa so lahko spremljali tudi oboževalci. "Preprosto čudovit je, je poln mladosti in vitalnosti. Čudovito je, da sva lahko po 56 letih sodelovanja na tej točki," je še dodal 76-letnik.

Na koncu govora je John Taupina opisal kot enega najboljših piscev besedil vseh časov in dodal, da vsakič, ko poje pesem, za katero je besedilo napisal njegov prijatelj, v njem najde nov pomen. "Vedno je bil darežljiv in vedno, ko sem iz besedila prečrtal kakšen verz ali besedo, je le nadaljeval s tokom in mi zaupal. To zaupanje je nato prešlo tudi v najino prijateljstvo," je še dodal.