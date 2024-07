Elton John uradno potrdil, da ne bo nikoli več nastopal na turneji

OGLAS

Elton John ne bo nikoli več nastopal na turneji. Ko so ga v intervjuju za Entertainment Tonight vprašali, ali namerava še kdaj na takšno pot, je bil njegov odgovor odločen. "Ne," je dejal, čemur je pritrdil tudi njegov mož David Furnish. "Imava sinove, ki so v najstniških letih, in teh let ne želiva zamuditi," je dejal.

Elton John ne bo nikoli več nastopal na turneji. FOTO: Profimedia icon-expand

Obenem je 61-letni soprog slavnega glasbenika še dejal, da je Elton na odrih že več kot 60 let. "Mislim, da je najstniško obdobje ključno desetletje v otrokovem življenju. John nastopa že 60 let in zato je zdaj čas, da je doma z družino," je povedal, medtem ko pevec več ni komentiral.