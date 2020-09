Elton John v kompletu albumov predstavlja 60 neizdanih pesmi

Po pisanju portala Variety so v kompletu manj poznanega glasbenega gradiva Eltona Johna tudi pesmi, o katerih je bilo govora v njegovi avtobiografiji Me , ki je bila prodajna uspešnica in je požela pohvale kritikov. Poleg skladb bo v kompletu še trdo vezana knjiga z obsežnimi zapiski in glasbenikovimi komentarji k posameznim skladbam.

Uvod v komplet predstavlja do zdaj še neizdana skladba Sing Me No Sad Songs iz leta 1969, v besedilu katere sta omenjeni njegovi kasnejši uspešnici Don't Go Breaking My Heart (1976) in Sad Songs (Say So Much) (1984). Ti je Elton John ustvaril v sodelovanju z Berniejem Taupinom. "Podrobno brskanje skozi vsa obdobja moje kariere za Jewel Box mi je bilo v velik užitek. Ponovno sem poslušal te dolgo izgubljene posnetke in težko verjamem, kako zelo plodovita sva bila s Taupinom v zgodnjih dneh. Pesmi so se kar izlivale iz naju in bend je bil v studiu resnično neverjeten," je dejal Elton.