Elton John z novim albumom skladb iz karantene

Britanski glasbenik Elton John je za prihodnji mesec napovedal izid novega albuma, ki bo ponudil skladbe, nastale v času karantene. Posnel jih je v sodelovanju z več glasbeniki, med katerimi so Stevie Wonder, Miley Cyrus in skupina Gorillaz, ob čemer je poudaril, da je snemanje potekalo ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov.

Britanski glasbenik Elton John je v videu, ki ga je delil s svojimi 3,5 milijona sledilci na Instagramu, da si niti v sanjah ni predstavljal, da bo v tem letu izdal album. V studiu je zašel brez kakršnih koli pričakovanj, a zdaj kot kaže, je to obrodilo sadove. Uraden izid njegovega novega glasbenega materiala je namreč predviden 22. oktobra. Štiriinsedemdesetletni zvezdnik, ki je večino časa ob zaustavitvi javnega življenja zaradi epidemije preživel v Veliki Britaniji in v Los Angelesu, je obenem poudaril, da je veliko snemanja potekalo pod strogimi protikoronskimi ukrepi, med drugim so bili glasbeniki med seboj ločeni s steklenimi stenami. "Uživati v času karantene je privilegij," je še poudaril glasbenik, ki se trenutno mudi na poslovilni turneji, ki bo trajala vse do leta 2023. Glasbenik je pred meseci že napovedal nove datume poslovilne turneje Farewell Yellow Brick Road za leto 2022, ki jo je sicer začel septembra 2018. Sprva se bo glasbenik mudil v Evropi, kjer bo maja nastopil v Frankfurtu, nato pa še v petih mestih. V Veliki Britaniji bo imel pet koncertov, od julija do novembra pa se bo mudil v Severni Ameriki. Poslovilna turneja Eltona Johna se tako spreminja v enega daljših tovrstnih slovesov v zgodovini glasbe.