Elton John zaključil poslovilno turnejo: Leta čistega veselja

Elton John je svojim milijonom oboževalcev sporočil, da bodo ostali v njegovi glavi, srcu in duši, ko je svojo maratonsko poslovilno turnejo sklenil v Stockholmu z eno svojih največjih uspešnic, Goodbye Yellow Brick Road. 76-letni pevec je v spektakularni 50-letni karieri in skoraj 4600 nastopih po vsem svetu osvojil pet grammyjev.

Elton John je s svojim zadnjim nastopom poslovilne turneje v Stockholmu sklenil poslovilno turnejo in tako sklenil svojo 50-letno kariero. "Moja moč je bila igrati za vas in bili ste naravnost veličastni," je dejal občinstvu v švedski Tele2 Areni. 76-letni glasbenik se je čustveno poklonil svoji trenutni skupini in ekipi, katere nekateri člani so z njim na turneji že vrsto let.

icon-expand Elton John je poslovilno turnejo zaključil v Stockholmu. FOTO: Profimedia

"Res so neverjetni," je rekel in dodal: "In najboljši so, povem vam, najboljši." Svoj nastop je začel z Bennie and the Jets, nato pa izvedel številne druge uspešnice, vključno s Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man in Candle in the Wind. Njegova turneja Farewell Yellow Brick Road se je začela v Severni Ameriki leta 2018, to pa je bil njegov drugi nastop v Stockholmu. Turneja je zajela ves svet – igral je pred več kot šestimi milijoni oboževalcev, eden od vrhuncev pa je bil njegov nastop na festivalu Glastonbury prejšnji mesec. Ta koncert je pritegnil eno največjih množic v zgodovini festivala, v njem pa so uživali milijoni britanskega televizijskega občinstva.

Njegov nastop v Stockholmu je vključeval video sporočilo skupine Coldplay, ki so istočasno nastopali v švedskem mestu Göteborg. Pevec Chris Martin je Eltonu dejal: "Od vseh skupin in umetnikov, ki si jim pomagal in jih navdihnil, imamo tebe tako radi. Zelo smo hvaležni za vse, kar si naredil za fundacijo za boj proti aidsu, vedno si bil do vseh prijazen."

icon-expand Elton John bo nastopil le še ob posebnih priložnostih. FOTO: Profimedia