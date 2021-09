Elton John zaradi poškodbe kolka prestavil turnejo

Britanski pevec Elton John je oboževalcem na družbenem omrežju sporočil, da je njegova poslovilna evropska turneja, ki je bila načrtovana v prihodnjih mesecih, prestavljena za dve leti. Zvezdnik je namreč nerodno padel in si pri tem poškodoval kolk, zaradi česar so njegovi triurni nastopi do operacije neizvedljivi.

Elton John si je poškodoval kolk. FOTO: Profimedia

Evropska turneja z naslovom The Farewell Yellow Brick Road, v sklopu katere se bo Elton John poslovil od odrskih desk, bo prestavljena na leto 2023. Pevec je na Twitterju v izjavi za javnost zapisal, da z veliko žalostjo in težkim srcem sporoča, da po poškodbi nima druge izbire. 74-letni grammyjev nagrajenec je pojasnil svoje zdravstveno stanje, ki mu začasno onemogoča nastopanje: "Na koncu svojega poletnega oddiha sem nerodno padel na trdo površino in od takrat naprej sem v kolku čutil hudo bolečino in nelagodje. Kljub intenzivnemu fizioterapevtskemu in specialističnemu zdravljenju se bolečina povečuje in vodi v vse večje težave pri gibanju. Svetovali so mi, naj grem na operacijo takoj, ko bo mogoče, da bom spet v kondiciji in ne bo dolgoročnih zapletov. Odšel bom na program intenzivne fizioterapije, ki bo zagotovil popolno okrevanje in vrnitev v polno gibljivost brez bolečin."

V nadaljevanju je zapisal, da bo kljub poškodbi 25. septembra nastopil na dobrodelnem dogodku Global Citizen, saj organizacije noče pustiti na cedilu. Pojasnil je, da bo ta nastop, na katerem bo odpel zgolj pet pesmi, od njega zahteval veliko manj fizičnega napora kot nastop na turneji, ki traja skoraj tri ure, poleg tega pa zahteva še nenehno potovanje med državami. Dodal je, da bo začel turnejo v New Orleansu januarja 2022, v Veliki Britaniji in Evropi pa leto kasneje. "Vem, kako potrpežljivi so bili moji neverjetni oboževalci, odkar je covid lani ustavil turnejo, in srce me boli, ker boste čakali še dlje. Po letu, ki smo ga preživeli, popolnoma razumem vaše frustracije. Obljubim vam to: šovi se bodo prihodnje leto vrnili in poskrbel bom, da bodo več kot vredni čakanja," je zapisal obupani zvezdnik.