Elton 'stavi svojo hišo', da bo Gaga dobila oskarja

Pevka in igralkaLady Gaga je nedavno javno tolažila soigralca in režiserja Bradleyja Cooperja, ki ga pri oskarjevskih nominacijah spregledali v kategoriji najboljšega režiserja. Cooper je sicer nominiran za najboljšega igralca v glavni vlogi tako kot je Gaga za igralko in originalno pesem Shallow iz filma Zvezda je rojena.Gaga je za pesem nominirana skupaj s producentom Markom Ronsonom in piscema Anthonyjem Rossomandom in Andrewom Wyattom. Ima pa očitno močnega podpornika v Eltonu Johnu.