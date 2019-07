Eltonov zadnji koncert v Avstriji: Hvala, brez vas mi ne bi uspelo!

72-letni glasbeni genij Elton John je že od lanskega septembra na poslovilni turneji Farewell Yellow Brick Road, ki jo je pričel lani v ZDA. V avstrijskem Gradcu je v več kot dveh urah in pol pokazal, zakaj je eden največjih glasbenih izvajalcev vseh časov.

Elton John je imel zadnji koncert v Avstriji, v tamkajšnjem Gradcu. FOTO: Miro Majcen

Britanski pevec in pianist Elton John je v svoji 50-letni karieri, če to štejemo od izida prvega studijskega albuma Empty Sky (1969), dosegel praktično vse, kar se je dalo doseči. Je prejemnik petih grammyjev, petih britov, oskarja, zlatega globusa in tonyja, leta 1994 so ga sprejeli v Dvorano slavnih rock'n'rolla, štiri leta kasneje mu je britanska kraljica Elizabeta II dodelila viteški naziv. Nazadnje pa je junija letos prejel še najvišje francosko odlikovanje, ko mu je francoski predsednik Emmanuel Macron podelil red legije časti. Elton, ki je v svoji karieri prodal preko 300 milijonov plošč, pa je v začetku lanskega leta najavil, da se bo za krono svojega glasbenega udejstvovanja in ustvarjanja podal na triletno poslovilno svetovno turnejoFarewell Yellow Brick Road, v okviru katere si je za cilj zastavil 300 koncertov.

72-letni zvezdnik je na poslovilni turneji, v sklopu katere bo imel okoli 300 koncertov. FOTO: Miro Majcen

Prvi sklop je pričel 8. septembra lani v ZDA, kjer se je mudil do 18. marca letos, nato pa se je 1. maja preselil v Evropo, najprej z dvema koncertoma na Dunaju, zdaj pa je imel zadnji koncert v Avstriji, igral pa bo še v Münchnu in italijanski Lucci. Nato ga spet čakajo ZDA, kjer bo koncertiral med septembrom in novembrom, od decembra do marca prihodnje leto bo čas za Avstralijo in Novo Zelandijo, od oktobra pa do konca leta 2020 pa bo v petem sklopu spet prišel nazaj v Evropo, s tremi koncerti v Parizu, nastope pa bo sklenil z nastopi na Irskem, Škotskem in v domači Veliki Britaniji. Kot se za zvezdnika njegovega kova spodobi, bo obiskal vse celine, sicer pa se gre strinjati, da gre za pravi koncertni spektakek, pri katerem mu je z izdelavo kultnih kreacij pomagala tudi modna hiša Gucci. V začetku lanskega leta je povedal, bo to "največja in najboljša produkcija, kar jih je kdaj naredil" in da "hoče oditi v velikem slogu". Ni govoril v prazno.

Dobrovoljni glasbenik je v izredni formi. FOTO: Miro Majcen

Avstrijski Gradec se na sredin večer ni začel najspodbudnejše, saj so vse napovedi kazale na dež, kar se je po 19. uri tudi uresničilo, tamkajšnje sejemsko prizorišče pa je kajpak večinoma nepokrito z izjemo manjših tribun v ozadju. Kar pomeni, da so bili najboljši sedeži spredaj na prostem, ljudje pa prepuščeni višji sili. No, na srečo je organizator poskrbel, da je lahko vsak dobil brezplačno pelerino oz. zaščito pred dežnimi kapljami, obenem pa je šlo vreme vsem skupaj precej "na roko", da se je nebo tam do 20. ure, ko je Elton koncert pričel ls pesmijo Bennie and the Jets, z albuma Goodbye Yellow Brick Road (1973), že nekoliko sčistilo in je dež ponehal. Veličastni ekrani so Eltona približali občinstvu, hkrati pa so bili obkroženi z zlato obrobo z imenom turneje in, kar smo lahko videli na koncu, pod odrom, z največjimi mejniki v njegovi karieri. Seveda ni pozabil na vsem dobro poznane uspešnice kot so Border song, Tiny dancer, Rocket man, Levon, Candle in the wind, zanimivo pa je, da je po slabi uri in pol, kljub oblačnemu nebu, uradni del zaključil, ko je bil še dan, kar je sicer koncertna redkost.

"Adijo, Avstrija!" FOTO: Miro Majcen

A to še zdaleč ni bilo vse. Sledili so še trije sklopi in njegove najbolj udarne pesmi. "Leta 1990 sem bil povsem na tleh, v alkoholu, drogah, moje življenje je bilo razvalina. A sem našel moč in se streznil, se očistil in ustanovil svojo AIDS fundacijo, kar je bila prelominca v mojem življenju, saj si nikoli ne bi mislil, do kakšnih razsežnosti bo zrasla in koliko ljudem bo pomagala. Leta 1992 je bil aids obsodba na smrt, danes lahko ljudje dokaj normalno živijo z zdravili in upam, da najdemo zdravilo še za časa mojega življenja. Ne pozabimo na zdravilno moč ljubezni, razumevanja in sočutja," nam je pred pesmijoBelieve na dušo in srca položil Elton, mi pa smo med pesmijo lahko občudovali posnetke z njegovih potovanj, ko je obiskal revne in bolne, predvsem v Afriki. Na koncu pesmi pa so lahko prebrali podatek, da je njegova fundacija zbrala že 450 milijonov dolarjev, pomoč pa je dosegla sto milijonov ljudi. V sklepnem delu so se zvrstili sami favoriti, najprej baladna Daniel,natoSad Songs (say so much), Don't let the sun go down on me (ki jo je posvetil svojima prijateljema, najbrž Freddieju Mercuryju in Georgeu Michaelu), nato pa še The Bitch is back, I'm still standing ter Satruday night's alright for fighting. "Doživel sem dovolj aplavzov za nekaj življnej, zavedam se, da sem vse to dosegel zaradi vas, ki ste kupovali plošče, zgošččenke, DVD-je, prihajali na moje koncerte, hvala vam, brez vas mi tega ne bi uspelo," je za konec dahnil Elton, navdušenju obiskovalcev, ki s(m)o medtem že napolnili prostor pod odrom, pa ni bilo konca.

Končni klimaks s konfeti. FOTO: Miro Majcen