Elvis Jackson četrt stoletja obeležili z novo ploščo: Ni bila cilj slava

Po četrt stoletja dolgi karieri so člani skupine Elvis Jackson svojim oboževalcem namenili dvoje – nov album in koncert v ljubljanskem Kinu Šiška. "Mi smo še živi. 25 let mine tako hitro kot 27. Hitro mine, marsikaj se zgodi v tem času, ampak če stalno držiš tempo, v bistvu sploh nimaš takega občutka," je dejal pevec skupine David Kovšca.

Kaj jim je v teh letih ostalo najbolj v spominu? Kot pravijo, je spominov veliko, saj je bilo veliko tudi koncertov. "Osebno so mi najbolj v spominu ostale turneje po tujini in ti večji festivali, z bendi, ki so bili naši vzorniki. Ni mi bil cilj slava, ampak to, da igram z zasedbami, ki sem jih poslušal kot otrok. Da mi je to uspelo, si štejem v čast," je dejal pevec.

Na njihovih koncertih je po besedah članov skupine pisana množica ljudi, ki poslušajo različne žanre in so različnih generacij. Nekaj neizpolnjenih želja pa ostaja še za prihodnje. Med njimi je izdaja nove plošče prej kot v desetih letih ter novi nastopi v tujini.