Elvis Jackson: Enostavno smo leteči

Orto Bar je prizorišče največjega mednarodnega klubskega dogodka pri nas, kjer se bo letos odvil že 24. Orto Fest. V svoji zgodovini je gostil že več kot 750 različnih glasbenih izvajalcev, tako domačih kot tudi tujih, ki so v vseh teh letih navdušili več kot sto tisoč obiskovalcev. Zadnji v nizu so bili Elvis Jackson .

"Zato smo tukaj, da se imamo lepo. Odpremo vse ventile in enostavno gremo čez sebe," o koncertu v Orto Baru pravi Marko Soršak-Soki, bobnar skupine Elvis Jackson, pevec Buda pa dodaja: "Enostavno smo leteči. To je zmeraj malo uganka, saj nikoli ne veš, v katero smer boš šel, ampak ko se zgodi in je dobra energija, se to zgodi. Koncert smo skupina in ljudje. Tisti, ki pridejo na koncert, soustvarjajo z nami."

"Mi smo v bistvu inventar na Orto Festu. Imamo se zelo lepo," pravijo o Orto Festu, ki se odvija že 24. leto po vrsti.

Skupina, ki letos obeležuje 26. leto obstoja, pravi, da bo ob tej priložnosti pripravila nekaj posebnega, izdali pa bodo tudi nekaj nove glasbe.