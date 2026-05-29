Elvis Jackson: Kdaj pa kdaj si moramo zažvižgati in zamahniti z roko

Ska punk institucija Elvis Jackson predstavlja nov videospot za pesem s svojega aktualnega, lani izdanega albuma We Play For You . Whistle Song nosi sporočilo o minljivosti življenja, Elvisi pa z njo opominjajo, da ima človek omejen čas, ki je dragocen, zato ga je treba porabiti za vredne stvari in ljudi. Čeprav govori o minljivosti, v ospredje postavlja notranji ogenj, ki človeka žene naprej tudi takrat, ko je težko.

''Whistle Song govori o vztrajnosti, volji in osredotočenosti na tisto, kar je zares pomembno, brez zapravljanja dragocenega časa za stvari, iz katerih včasih delamo večji problem, kot v resnici je,'' pravijo Elvis Jackson in dodajajo: ''Tu smo samo kratek čas, vse bo okej!"

Četverica z videospotom nadaljuje zgodbo, ki so jo začeli ob izdaji singla Do it Again, v animirani risanki pa glavni junaki predstavljajo člane skupine. "Elvisi zmeraj razmišljamo in delujemo malo posebno, ker smo samo posebni patroni. Nikoli nismo s časom, bolj smo dinozavri, saj bi še vedno plačevali s čeki, če bi jih imeli. Pa vendar smo pripravili modernejši animiran spot, ki pa nikakor ni UI, ampak dejansko risan. 'Langsam und sicher' bi temu lahko rekli. Videli smo delo Aleša Jelovčana in Roka Vilerja, ki sta tudi narisala karakterje, in smo se nad tem navdušili. Prvi del animacij je bil viden v singlu Do it again. Whistle song spot je nadaljevanje in nadgradnja," pravijo.