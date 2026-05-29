Elvis Jackson: Kdaj pa kdaj si moramo zažvižgati in zamahniti z roko

Ska punk institucija Elvis Jackson predstavlja nov videospot za pesem s svojega aktualnega, lani izdanega albuma We Play For You. Whistle Song nosi sporočilo o minljivosti življenja, Elvisi pa z njo opominjajo, da ima človek omejen čas, ki je dragocen, zato ga je treba porabiti za vredne stvari in ljudi. Čeprav govori o minljivosti, v ospredje postavlja notranji ogenj, ki človeka žene naprej tudi takrat, ko je težko.
''Whistle Song govori o vztrajnosti, volji in osredotočenosti na tisto, kar je zares pomembno, brez zapravljanja dragocenega časa za stvari, iz katerih včasih delamo večji problem, kot v resnici je,'' pravijo Elvis Jackson in dodajajo: ''Tu smo samo kratek čas, vse bo okej!"
Četverica z videospotom nadaljuje zgodbo, ki so jo začeli ob izdaji singla Do it Again, v animirani risanki pa glavni junaki predstavljajo člane skupine. "Elvisi zmeraj razmišljamo in delujemo malo posebno, ker smo samo posebni patroni. Nikoli nismo s časom, bolj smo dinozavri, saj bi še vedno plačevali s čeki, če bi jih imeli. Pa vendar smo pripravili modernejši animiran spot, ki pa nikakor ni UI, ampak dejansko risan. 'Langsam und sicher' bi temu lahko rekli. Videli smo delo Aleša Jelovčana in Roka Vilerja, ki sta tudi narisala karakterje, in smo se nad tem navdušili. Prvi del animacij je bil viden v singlu Do it again. Whistle song spot je nadaljevanje in nadgradnja," pravijo.
Čeprav animirani videospoti niso novost, pa so njihovi posebni, saj jih ni ustvarila umetna inteligenca. "Takšni spoti, če nastajajo 'ročno', terjajo svoj čas. Glede na to, da je prvi spot nastajal skoraj leto, je Whistle Song nastajal malo manj, saj so bili karakterji že zrisani. Za njim stoji ekipa Krive Spohe," so nam povedali, ob tem pa pojasnili, zakaj so videospoti zanje pomembni: "Zato, da tudi digitalno in televizijsko obstajamo, da si lahko zavrtite kak spot, ko/če nas že dolgo niste videli in nas pogrešate. In da lahko prijateljem pokažete, kako kul bend poslušate!"
Whistle Song je vključena tudi v predstavo Kekec proti Kekcu, za katero so ustvarili glasbeno podlago, sicer pa so jo predstavili na albumu We Play for You, ki je izšel lani. Zakaj so se odločili, da ji zdaj dodajo še video podobo? "Predvsem zato, ker ima tak pozitiven vibe. In ker si moramo kdaj pa kdaj zažvižgati in zamahniti z roko," pravijo Elvisi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.