Elvis Jackson, Pankrti in Hladno pivo otvorili Restart Tour Slovenija

Z otvoritvenim koncertom treh glasbenih skupin se je pričel eden najbolj ambiciozno zastavljenih projektov letošnjega poletja, Restart Tour Slovenija. Pred ljubljansko občinstvo so stopili Elvis Jackson , Pankrti in Hladno pivo , ki pa se bodo prav v tej zasedbi ponovno predstavili zadnji julijski vikend v Murski Soboti. Kljub temu, da jo je malce zagodlo vreme, se je plato pred Halo Tivoli napolnil z ljubitelji kitarskih rifov in hladnega piva.

Preden je stopil na oder, je Pero Lovšin za 24ur.com povedal: " Sezona do zdaj poteka v redu, brez problemov in upamo, da bo tako še naprej. Ta turneja je gotovo najbolj ambiciozen projekt leta in zelo mi je všeč, da so se organizatorji lotili tega. Šli so zelo na široko, od panka do popa, vesele muzike in vsega. Mislim, da je to premišljena zadeva. Tudi ta prostor je super, čudovit in mislim, da se bo lahko uveljavil kot novo koncertno prizorišče. Same pohvale organizatorju." Poudaril je tudi, da so glasbeniki navajeni nastopati v vseh vremenskih razmerah, zveste publike, željne žive glasbe, pa dež prav tako ne bo zmotil.

Publiko so prvi ogrevali Elvis Jackson, ki so svoje delo zelo dobro opravili. Ajdovčani in Mariborčan so polni adrenalina in nasmejanih obrazov stopili z odra, Berto pa je tako opisal prve občutke po otvoritvi turneje: "Občutki so res zelo dobri, bi rekel, da sem spravil hudiča iz sebe, ki sem ga imel vse leto v sebi." Tudi Soki je bil s koncertom zadovoljen: "Tako sem klestil te bobne, da bom danes lahko mirno spal in nobenega drugega ne bom tepel. Definitivno je to tisto, kar delamo in kar nam je manjkalo več kot leto dni. Zdaj to podoživljamo, dobili pa smo tudi odziv od publike. Tako naj bo."

Restart Tour, turneja 58 koncertov

Tako za glasbeniki, organizatorji in nenazadnje publiko je težko leto, zato so dogodki, kot je tudi Restart Tour, ne samo dobrodošli, ampak tudi zaželeni. Do 11. septembra se bo v sklopu te turneje zvrstilo še 57 koncertov v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Kranju, Novem mestu, Novi Gorici, Murski Soboti, na Ptuju in v Lendavi.