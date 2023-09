'Elvis Jackson so še vedno isti kot pred 25 leti, le nekoliko bolj resni'

Energični Elvis Jackson svojo 25. obletnico delovanja obeležujejo s premiero novega videospota za pesem Pouring Rain, ta pa je prva napoved prihajajočega novega albuma, ki bo predvidoma izšel prihodnje leto. Premiera videospota, ki je delno nastal v sosednji Italiji, je bila v ljubljanski Rafineriji Cukrarna, da so še vedno v pravi formi, pa je pokazal tudi pevec Buda, ki se je v bližnjem skate parku preizkusil na rolki.

Elvis Jackson kljub obeležitvi četrt stoletja delovanja skupine ostajajo mladostni in energični, kar dokazuje njihova nova pesem Pouring Rain, ki je dobila tudi video podobo. Četverica ga je premierno predstavila v Cukrarni, kot so povedali še pred samim ogledom, pa je ta povezan s skate kulturo, ki jih spremlja še iz mladosti, z njo pa so še vedno tesno povezani.

icon-expand Elvis Jackson so videospt za pesem Pouring Rain delno posneli v Italiji. FOTO: osebni arhiv izvajalca

"Gremo naprej, delamo nove stvari, odločili pa smo se tudi, da bomo posvečali več pozornosti vsakemu komadu posebej. To je naš prvi singel, potem pa gremo naprej, dokler ne pridemo do desetke, s katerim bomo skupaj zapakirali ploščo, kar se bo najverjetneje zgodilo konec prihodnjega leta," nam je povedal Buda, ki se je navezal še na pesem in Pouring Rain s pripadajočim videospotom: "Je asociacija na mrzel tuš, ki ga potrebuje vsak v življenju, da ga strezni in da se ponovno vrne k sebi. Vsak ima svoj način sprostitve, lahko je to skateboarding ali pa glasba, mi smo za ta spot izbrali bistvo v adrenalinu, zato smo vključili skaterje in kolesarje, s katerimi smo šli v tople kraje, in je to to."

Kot dodaja bobnar Marko Soršak-Soki, skupino Elvis Jackson s skate kulturo povezuje predvsem glasba, tako skupina kot šport pa imata skupno točko v adrenalinu. Prav pevec je zbrane, med katerimi niso manjkali niti znani obrazi, presenetil in znova stopil na rolko, kot nam je še zaupal, pa je pred kratkim dobil desko, ki ji še manjkajo koleščki, kakšna pa bo usoda njegove nove rolke, pa še ni povsem znano. "Treba je še podpisati nove pogodbe z zavarovalnico," v šali še doda Buda. Četrt stoletja je kar dolga doba ustvarjanja, a zvesti oboževalci skupine že nestrpno pričakujejo novo glasbo. Kot še dodaja Soki, pa jih bodo razveselili predvsem z novo energijo. Sam je novo pesem opisal kot energično, a prijazno ušesu poslušalca. Kako pa se sam počuti ob misli na to, da je že toliko let član skupine?

Ker je kitarist Berto zaradi zdravstvenih razlogov moral narediti nekaj premora od glasbenih odrov in vaj, se jim je ponovno pridružil Marty. In kako je sodelovati s skupino Elvis Jackson?