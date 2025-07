Elvis Jackson so se za nov videospot povzpeli na najvišjo stavbo v Ajdovščini

Videospot je bil posnet na prav posebni lokaciji – na strehi silosov podjetja Mlinotest v Ajdovščini, kar vizualno poudari neposrednost, moč in iskreno predanost glasbi, ki jo skupina izraža že četrt stoletja. Snemanje spota so zaupali Marku Duplišaku , ki je s pomočjo Janeza Kotarja , odgovornega snemalca za posnetke iz zraka, ujel sproščeno energijo benda in edinstveno vzdušje spektakularne lokacije.

Elvis Jackson so videospot za pesem We Play for You posneli na posebni lokaciji.

"Videospot smo želeli posneti na domačem terenu, saj smo prav tu začeli svojo glasbeno pot, okolje pa je močno vplivalo na naš razvoj. Najvišjo stavbo v Ajdovščini sem z domačega balkona opazoval vse življenje in si vedno želel, da bi enkrat stal na njenem vrhu. Ko se je ponudila priložnost, se nam je ideja o snemanju prav tam zdela naravnost popolna. In še to – med snemanjem ni bil poškodovan noben Elvis," je z nasmehom povedal David Kovšca – Buda .

S to pesmijo se Elvis Jackson zahvaljujejo svojim poslušalcem za vso podporo skozi leta. Pesem izraža zavezanost in predanost benda svojemu poslušalstvu. Poudarja iskrenost in odločnost, da bodo ustvarjali glasbo brez kompromisov še naprej, brez zavajanja in brez strahu pred prelomom pravil. Pesem sporoča, da je ta trenutek nekaj posebnega, ker vse, kar počnejo in ustvarjajo, radi delijo s svojim občinstvom. In prav to dojemajo kot svoje poslanstvo, ki jih žene naprej. Da bi se njihovo sporočilo slišalo daleč naokoli, so tokrat zaigrali na najvišji strehi v Ajdovščini.