Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Elvis Jackson z glasbenimi prijatelji s koncertom na pomoč prvotnemu kitaristu

Nova gorica, 07. 06. 2026 19.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal Mateja Poljšak Čuk
Elvis Jackson, 20 let v Cvetličarni

Številni slovenski glasbeniki s skupino Elvis Jackson na čelu so sinoči v novogoriški Mostovni skupaj zaigrali za prijatelja v stiski. Zaradi zdravstvenih težav ustanovni član Elvisov Berto ne more več igrati kitare, celoten izkupiček večera pa so namenili za stroške njegovih terapij.

Elvis Jackson so skupaj z glasbenimi prijatelji Scuffy Dogs, Kennybal Smith, Harry, KočevSKA Orkestra in Šimije pripravili dobrodelni koncert za Berta, nekdanjega kitarista Elvis Jackson. Vsi nastopajoči so se odpovedali honorarju in organizator zaslužku - celoten izkupiček od prodanih vstopnic pa je namenjen Bertu in za terapije, ki jih nujno potrebuje.

Berto se je moral pred časom soočiti s težko diagnozo, zaradi hude bolezni pa ne more več igrati kitare in tako žal ne more biti več član zasedbe Elvis Jackson. Za lajšanje vsakodnevnih težav potrebuje samoplačniške terapije.

Ker ni bil le član skupine, ampak je predvsem prijatelj, so se Elvis Jackson odločili, da mu pomagajo tako, kot najbolje znajo - z glasbo. Za Berta, ki je bil z njimi od začetka in je pravzaprav ustanovni član, so se tako odločili organizirati dobrodelni koncert, s pomočjo katerega upajo, da so zbrali za kakšno leto ali dve sredstev za terapije, ki jih nujno potrebuje. In ker je prav, da si prijatelji pomagajo.

Namesto Berta bo z njimi na koncertnih odrih po vseh koncih Slovenije do konca leta tudi unikatna kitara, ki jo je izdelal Davorin Sever z Obale. Ta posebna kitara je v obliki 'flying v' modela in pravi unikat tako za zbiratelje kot ljubitelje glasbe. Ob koncu leta jo bodo ponudili tudi na dobrodelno dražbo, zbrana sredstva pa namenili nekdanjemu kitaristu in prijatelju.

elvis jackson kitarist berto dobrodelni koncert

Jan Plestenjak napolnil Križanke

24ur.com Sam's Fever: Z Donno Presley smo že dobri prijatelji
Moskisvet.com Prekletstvo družine Presley: tako Elvis kot Lisa Marie umrla zaradi incesta?
24ur.com Lama preprečila duet Jacksona in Mercuryja
24ur.com 'Kralju rock'n'rolla smo se poklonili na najlepši možni način'
24ur.com Elvisov rojstni dan obeležili tudi v Ljubljani
24ur.com V prestolnici praznovali 89. rojstni dan Elvisa Presleyja
24ur.com Rok Lunaček prvič z berglo na odru: Zdravniki so rekli, da nisem normalen
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Očka Tilen: 'Prepričan sem, da me nihče več ne bi spravil v porodno sobo'
Zakaj po porodu pride do nenadzorovanega drhtenja celega telesa?
Zakaj po porodu pride do nenadzorovanega drhtenja celega telesa?
Kaj je na dinozavrih, da jih otroci preprosto obožujejo?
Kaj je na dinozavrih, da jih otroci preprosto obožujejo?
Zvezdnica verjela mitu in zanosila hitreje, kot je pričakovala
Zvezdnica verjela mitu in zanosila hitreje, kot je pričakovala
zadovoljna
Portal
Bujen dekolte in namigovanja o novi romanci
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, device bodo uspešne
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, device bodo uspešne
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, energija dvojčkov bo nalezljiva
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, energija dvojčkov bo nalezljiva
Najlepši sprehod nad Tržaškim zalivom, ki ga morate doživeti
Najlepši sprehod nad Tržaškim zalivom, ki ga morate doživeti
vizita
Portal
Rekli so ji, da ima še tri leta življenja, tukaj je, 15 let pozneje
Teh živil nikar ne jejte za zajtrk, saj povzročajo nenadne padce in skoke sladkorja
Teh živil nikar ne jejte za zajtrk, saj povzročajo nenadne padce in skoke sladkorja
Zakaj se pojavijo pege in kako vpliva nanje sonce?
Zakaj se pojavijo pege in kako vpliva nanje sonce?
Je sedenje s prekrižanimi nogami zares škodljivo za kolena?
Je sedenje s prekrižanimi nogami zares škodljivo za kolena?
cekin
Portal
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
To delo lahko tiho načne vaše zdravje – večina opozorilo ignorira
To delo lahko tiho načne vaše zdravje – večina opozorilo ignorira
moskisvet
Portal
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Španski učitelj in učenci so razvili okoljske rešitve, ki navdihujejo Evropo
Španski učitelj in učenci so razvili okoljske rešitve, ki navdihujejo Evropo
Njeno ljubezensko življenje je bilo bolj divje od filmov
Njeno ljubezensko življenje je bilo bolj divje od filmov
Kako so vsakdanji junaki spremenili mesto v zeleni laboratorij Evrope
Kako so vsakdanji junaki spremenili mesto v zeleni laboratorij Evrope
dominvrt
Portal
Kako se učinkovito znebiti mravelj v lončnicah?
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
okusno
Portal
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
voyo
Portal
Čistilka
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744