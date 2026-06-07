Elvis Jackson z glasbenimi prijatelji s koncertom na pomoč prvotnemu kitaristu

Elvis Jackson so skupaj z glasbenimi prijatelji Scuffy Dogs, Kennybal Smith, Harry, KočevSKA Orkestra in Šimije pripravili dobrodelni koncert za Berta, nekdanjega kitarista Elvis Jackson. Vsi nastopajoči so se odpovedali honorarju in organizator zaslužku - celoten izkupiček od prodanih vstopnic pa je namenjen Bertu in za terapije, ki jih nujno potrebuje.

Berto se je moral pred časom soočiti s težko diagnozo, zaradi hude bolezni pa ne more več igrati kitare in tako žal ne more biti več član zasedbe Elvis Jackson. Za lajšanje vsakodnevnih težav potrebuje samoplačniške terapije.

Ker ni bil le član skupine, ampak je predvsem prijatelj, so se Elvis Jackson odločili, da mu pomagajo tako, kot najbolje znajo - z glasbo. Za Berta, ki je bil z njimi od začetka in je pravzaprav ustanovni član, so se tako odločili organizirati dobrodelni koncert, s pomočjo katerega upajo, da so zbrali za kakšno leto ali dve sredstev za terapije, ki jih nujno potrebuje. In ker je prav, da si prijatelji pomagajo.

Namesto Berta bo z njimi na koncertnih odrih po vseh koncih Slovenije do konca leta tudi unikatna kitara, ki jo je izdelal Davorin Sever z Obale. Ta posebna kitara je v obliki 'flying v' modela in pravi unikat tako za zbiratelje kot ljubitelje glasbe. Ob koncu leta jo bodo ponudili tudi na dobrodelno dražbo, zbrana sredstva pa namenili nekdanjemu kitaristu in prijatelju.