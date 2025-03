Elvis Jackson: Naš bend deluje na podoben način kot družina

Elvis Jackson so že več kot 25 let četverica, ki je prisotna tako na slovenski kot tudi na tuji glasbeni sceni. Točno deset let po predstavitvi zadnjega albuma Radio Unfriendly četverica, ki jo sestavljajo Marko Soršak-Soki , Erik Makuc , Marty Favento in David Kovšca-Buda , predstavlja novo ploščo We Play For You . Preden svojo novo glasbeno stvaritev v živo predstavijo občinstvu, nam je David razkril, zakaj je preteklo toliko časa, da so znova stopili v studio, kako se v zasedbi samih veteranov znajde novi kitarist in kako gledajo na sceno, del katere so že več kot dve desetletji.

Elvis Jackson so del slovenske glasbene scene že več kot 25 let.

Elvis Jackson že 25 let igrate za nas. Ob obletnici benda tudi težko pričakovan album z naslovom We play for you. Kakšen je občutek toliko let stati na odru in ustvarjati glasbo?

Zelo nas veseli, da po tolikih letih še vedno z veseljem pridemo v naš plac za vaje, kjer se družimo in uživamo v glasbi, ki je tako ali drugače velik del našega življenja. Konec koncev je ravno glasba glavni razlog, da so se naše poti srečale in je tista, ki nas še vedno močno povezuje in nam vedno znova predstavlja nove izzive, tako na odru kot med ustvarjanjem. Te neprecenljive občutke pa z velikim veseljem delimo tudi z vami.

Kar desetletje je trajalo, da so oboževalci dočakali album. Zakaj tako dolgo?

Ves ta čas smo bili sicer koncertno aktivni, a pravega trenutka za odhod v studio nekako nismo našli ali pa ga celo niti nismo iskali, saj smo to obdobje posvečali tudi drugim za nas zelo pomembnim stvarem, kot so na primer družine in otroci. Za nameček so nam pa nekje vmes podtaknili še korono, zaradi katere smo bili na našo veliko žalost primorani odpovedati evropsko turnejo z ameriško skupino Less Than Jake, o kateri smo sanjali leta in leta. Vendar, kot pravijo, shit happens. Ne glede na to, mi pišemo svojo zgodbo naprej, saj pravijo, da se vse zgodi z namenom (smeh).

Na albumu je 11 pesmi, zvok je prepoznavno še vedno vaš, morda na trenutke nekoliko trši, bolj rockovski. Kaj je bilo drugače pri nastajanju tega albuma?

Novi album je nastal v zelo kratkem času, in sicer na način, kot ga v preteklosti nismo bili ravno vajeni. V studio smo odšli z namenom posneti vsaj tri pesmi, ki so bile pripravljene za snemanje, a se je zgodilo to, da smo v treh dneh v veliki večini posneli glasbeno podlago za deset pesmi, ki smo jih do konca dopolnili kar med snemanjem. Ko smo začeli z delom na novem albumu, se je med nami pojavila neka posebna, dobra energija, ki je na nas vplivala tako, da smo enostavno samo igrali in uživali. Tako kot vedno se nismo stilsko opredeljevali, ampak smo se nekako povezali in v glasbo vnesli delček vsakega izmed nas. Tako da lahko rečem, da je ta plošča resničen odraz našega trenutnega dojemanja časa in prostora, v katerem se nahajamo.