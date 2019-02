Ema 2019: 'Če sem iskrena, zmage nisva pričakovala'

Zmagovalca letošnje Eme sta Zala Kralj in Gašper Šantl.

Zala in Gašper sta s pesmijo Sebi prepričala žirijo in občinstvo.

''Kar nama je na prvem mestu pomembno, je to, da so ljudje pokazali, da jim je všeč najino sporočilo in da sva danes verjetno pridobila dosti ljudi, ki nama bodo sledili na najini poti,'' je še dodal Gašper.