Ema 2020: V Rotterdam potuje Ana Soklič

Slovenijo bo na 65. tekmovanju za Pesem Evrovizije, ki bo maja v Rotterdamu, zastopala Ana Soklič. Na Emi, ki jo je letos vodil igralec Klemen Slakonja, je prepričala s pesmijo Voda in tako premagala drugouvrščeno Lino Kuduzović.

Voditelj Eme 2020 je bil Klemen Slakonja. FOTO: Miro Majcen

Zmagovalka letošnje Eme je nekdanja tekmovalka slovenskega šovaX Factor Ana Soklič s pesmijo Voda. Predstavilo se je 12 izvajalcev, med njimi novinca, ki sta zmagala na predizboru Ema Freš. Izbor je ob pomoči Maje Pinterič vodil Klemen Slakonja, ki je za uvod odpel lansko zmagovalno pesem Arcade, s katero je Nizozemec Duncan Laurence slavil na Evroviziji 2019. Simon Vadnjal se je predstavil pesmijo Nisi sam, Saška s Še kar lovim tvoj nasmeh, Gaja Prestor z Verjame vase, Ana Soklič s pesmijo Voda, skupinaInmate s pesmijo The Salt,Manca Berlec s pesmijoVečnost, Tinkara Kovač s Forever, Božidar Wolfand - Wolf s pesmijo Maybe Someday, skupina Parvani Violet s pesmijoCupid, Klara Jazbec s Stop the World, skupina IMSET s Femme fatale in Lina Kuduzović s pesmijo Man like u. Več utrinkov nastopajočih si poglejte v priloženi fotogaleriji:

Za zmago sta se potegovala tudi novinca, ki sta zmagala na predizboru Ema Freš, to sta Saška in skupina Parvani Violet. Spletni predizbor Ema Freš je letos mladim, še neuveljavljenim glasbenikom dal priložnost, da se predstavijo širšemu občinstvu in se skupaj z že uveljavljenimi glasbeniki potegujejo za karto do evrovizijskega Rotterdama.

Prva superfinalistka večera je bila Ana Soklič, ki je na koncu tudi zmagala. FOTO: Miro Majcen

Tričlanska žirija, ki so jo sestavljale Darja Švajger, Nuša Derenda in Maja Keuc, je izmed dvanajsterice najprej izbrala superfinalista. Prva superfinalistka večera je bila Ana Soklič, druga superfinalistka pa Lina Kuduzović.

Druga superfinalistka je bila Lina Kuduzović. FOTO: Miro Majcen