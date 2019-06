Ema Kozin je pripravljena na boj

Čez dobre tri mesece in pol bomo priča do zdaj še nikoli videnemu boksarskemu in MMA spektaklu v sklopu CFC5 dogodka. Ema Kozin se bo namreč borila za diamantni šampionski pas. Še pred tem pa je Ema stopila pred kamero in posnela glasbeni videospot.

"Člani skupine Seven Days In May boksarko šampionko Emo Kozin spremljamo že kar nekaj časa in poznamo njeno prehojeno pot do boksarskega vrha. Vsekakor je tudi nam v velik navdih! Kot glasbeno skupino nas v prvi vrsti zanima kakovost, talent, nadpovprečnost, trdo delo in vse, kar ni omejeno le in zgolj na Slovenijo in slovensko govorečo populacijo! Slovenija je majhna, mlada država in premore vso zgoraj našteto svežino," so nam zaupali člani glasbene zasedbe Seven Days In May, ki so ravnokar posneli videospot za pesem Ready To Fight, v katerem je nastopila tudi mlada Ljubljančanka, ki se bo na do zdaj še nikoli videnemu borilno-glasbenem spektaklu v ljubljanskih Stožicah na začetku oktobra pomerila za diamantni šampionski pas po verziji WBC z izkušeno Švedinjo Mario Lindberg.

"Želimo delovati na najvišji ravni produkcije in ko smo izvedeli, da je Ema oboževalka skupine Seven Days In May in da si je za predstavitveno pesem zunaj in znotraj ringa izbrala prav našo skladbo Ready To Fight iz našega prvenca, smo jo z velikim veseljem povabili k sodelovanju," so še navdušeno dodali. In Ema se je z veseljem odzvala na povabilo.