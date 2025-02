Odzivi po Emi: 'Klemen bo dal vse od sebe in ne bo šparal čisto nič'

Klemen bo gost v nocojšnji rubriki POP IN. Ne zamudite oddaje 24UR ob 18:55 na POP TV.

Drugouvrščena July Jones je bila kljub razpletu zelo ponosna nase in svojo ekipo. "Nastopili smo najbolje, kar lahko. Sem hvaležna, da sem prišla med top dva, in Klemnu želim vso srečo na Evroviziji." July kljub temu, da na Emi ni zmagala, čaka pestro obdobje: izdaja albuma in turneja. Ob tem je namignila, da njena evrovizijska zgodba še ni končana.

Za soproga Klemna je pesti močno stiskala njegova žena Mojca Fatur . Za našo medijsko hišo je razkrila, da je celo skrajšala svojo predstavo, da ne bi zamudila Klemnovega nastopa. "Pred nobeno premiero nisem bila tako nervozna kot danes. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Nama se je zdelo, glede na to, kam vse danes svet tone, zelo pomembna sporočilnost o notranji moči in kako lahko marsikaj spremenimo," je dodala. Igralka verjame, da bo pesem tudi na Evroviziji marsikomu dala upanje in se ga dotaknila.

Prve vtise po razpletu na Emi je z našo medijsko hišo delila tudi pevka in nekdanja evrovizijska predstavnica Maja Keuc . "Všeč mi je energija, ki jo Klemen oddaja. Je polna ljubezni in svetlobe. Ne znam si predstavljati dati nekaj takega skozi v življenju, sploh z ljubljeno osebo." Maja je za Klemna, ki ga pozna tudi osebno, zelo vesela in mu privošči. "Mislim, da bo šel na Evrovizijo izrazit sebe. Dal bo vse od sebe in ne bo šparal čisto nič. Naj uživa v tej izkušnji čimbolj."

Klemen - How Much Time Do We Have Left

Po imitiranju številnih evrovizijskih zvezd in vodenju štirih oddaj Eme se je Klemen Slakonja na omenjeno tekmovanje vrnil v vlogi nastopajočega. Klemnova nova pesem How Much Time Do We Have Left je globoko osebna pesem, ki jo je navdihnilo težko obdobje v njegovem življenju, vendar bo njeno univerzalno sporočilo zagotovo odmevalo med ljudmi po vsej Evropi in drugod.

"Pesem nas vrača v leto 2016, le mesec in pol po viralnem uspehu mojega videa Putin, Putout, ko se je mednarodna slava zdela na dosegu roke. Vendar je moja partnerica Mojca Fatur takrat prejela hudo diagnozo, ki je najin svet obrnila na glavo. How Much Time Do We Have Left razmišlja o krhkosti življenja in hkrati slavi Mojčino pot do samozdravljenja. Ponuja upanje in navdih, hkrati pa nas opominja, naj svojega časa, sebe in svojih bližnjih ne jemljemo za samoumevne. Čas je omejen, vendar je od nas odvisno, kako ga bomo porabili." Nova pesem bo osrednji del Klemnovega prihajajočega albuma, ki je bil posnet v Londonu in bo izšel v letošnjem letu. Na albumu bo deset novih skladb.