EMBER: Kreativnost ohraniš tako, da počneš, kar te veseli

"Povprečen človek ima pod kožo približno pet litrov krvi. Tako kot smo biološko vsi enaki pod kožo, smo tudi v spotu hoteli pokazati, da smo, ne glede na kakršne koli težnje in interese, na koncu vsi na istem. Najbolj kontroverzni akterji so na istem vlaku z ostalimi. Krvavi smo pod kožo tako kot vsi drugi. Seveda se prilagajamo situaciji, ampak delamo tako, da se počutimo dobro na koncu. Sledimo svoji morali in načelom," pravijo o novi pesmi in dodajajo, da človek v družbi ne more živeti po lastnih pravilih, ampak se mora držati skupnih. Prav zato so oni glasbeniki, da lahko svojo 'krvavo plast pod kožo' izražajo skozi glasbo.

"Morda na prvi pogled delujemo običajno, a naj vas to ne zavede. Tako kot vsi ljudje se tudi mi trije med seboj razlikujemo tako po izobrazbi kot hobijih, predvsem pa karakterjih. Smo športniki, ministranti, ribiči, ki lovimo na melodije, in še kaj bi se našlo. Malo za hec, malo za res. Združuje pa nas ena strast: glasba. Tako izražamo svoja čustva, ki so pri ljudeh, kot vemo, zelo mešana na čase. Menimo, da se od ostalih bendov na slovenski sceni razlikujemo po zvoku, ki smo ga lepo začrtali s prvimi petimi singli. Ne odstopamo veliko, smo pa ponosni na kvaliteto glasbe, ki jo delamo," o sebi pravijo Davor , Nik in Nejc , ki poslušalcem slovenskih glasbenih postaj predstavljajo čisto svež komad Enosmerna.

Pesem je dobila tudi videopodobo, ki izraža in poudari sporočilo pesmi same. Prikazuje, kako smo vsi žrtve novega sveta in brezkompromisno verjamemo serviranim informacijam, medtem ko vsi hodimo v isto smer in nas čaka enaka usoda. Idejni vodji za video sta bila Jan in Boške, so razkrili fantje, ki dodajajo: "Želeli smo si posneti nekaj filmskega za razliko od dosedanjih spotov. Ideja prihaja direktno iz samega besedila pesmi."

Debitantski album izide jeseni

"Navdih črpamo iz vsakdanjega dogajanja okoli nas. Pridejo dobre in slabe stvari, ki ti razvijejo domišljijo, katere plod je lahko besedilo ali kitarski riff. Srečo imamo, da imamo pestra življenja, torej se nam veliko dogaja, vrtimo pa se v krogu zanimivih ljudi. Vsak izmed nas treh posluša drugačno glasbo in na vajah opazimo, da črpamo svoje ideje iz različnih smeri," so nam razložili, ob tem pa dodali, da veliko vlogo igra tudi skrb za lastno dušo. "Kreativnost ohraniš tako, da počneš, kar te veseli. Sem ne spada samo glasba. Treba se je tudi sprostiti in zadihati, si vzeti čas zase in za ljudi, ki jih imamo radi. Seveda je ključ do uspeha konstantnost," ugotavljajo mladeniči, ki po uspešnih singlih pripravljajo debitantski album.