Ember ni zadelo, ostale pač, nekatere pa celo prizadelo

PULP - Spike Island

More bo naslov prvega albuma slovite brit-pop skupine Pulp po kar štirindvajestih letih. Tega se bomo razveselili junija. Kot veleva poslanstvo boema in pevca ter vodje benda Jarvisa Cockerja: korenitih sprememb ni pričakovati, njegov značilni cinizem ostaja. Ta na prvi posluh zabava, ob premisleku pa se marsikateri razumnik ob Pulp veseljačenju kaj hitro lahko zave, da so pikri Cockerjevi verzi namenjeni prav njegovim spozabam in preveč utečenim rutinam. Raje Pulp nikoli niso imeli namena posebej vznemirjati. Za navaden folk po Cockerjevem prepričanju, itak, ni pomoči. A zdaj pozabimo vse to. Pulp se s predhodno predstavljeno častitljivo groovey singlico Spike Island, kako duhovito, delno lotevajo kar - Pulpov, torej lastne dediščine. Ta je bogata, saj so zadnji štirje albumi (objavljeni med letoma 1994 in 2001) močno pretresli otoško glasbeno sceno in tej namenili posebno kulturološko obeležje. Pripadajoči video klip v enaki meri povzema ikonske prizore iz zlatega obdobja skupine Pulp. Uporabljeni filmski/grafični učinki so fascinantni. Še enkrat, dober komad, ki se lepo poda klimi v letu 2025 in, še prej, odlično ohranjenemu statusu zasedbe Pulp.

Ocena: 4,5

EMBER - Ni zadelo me

Naslov hitiča benda Ember je mamljiv. Preveč mamljiva pa je klasifikacija, ki zatrjuje, da gre za indie-rock. Ta prefrigano zavaja. Če se na stilistično tehtnico znova postavimo Pepel in Curk, ki veljata za najbolj udarna songa dolenjskega izvorno tria, je sklep na dlani. Ember so malce ponoreli, zdirjali, še prej odvili ojačevalce, tako da zdaj nemirno ropotočejo, torej rockajo, pri čemer so na prefiks indie- kratko malo pozabili. Zakaj tako? Ni zadelo me izpade (pre)grobo in povsem nesofisticirano. Hkrati - ne ravno poglobljeno ali intelektualno – besedilo te pesmi ravno zaradi njene nažigaške narave izpade ne več sladko, temveč kislo. Kje iskati smisel poteze, s katero brihtni Ember želijo postati manj všečni.

Ocena: 3

ARCADE FIRE - Year of the Snake

Klasično afnanje pogojno prikupnih in priljudnih novodobnih hipijev, okrancljanih s kilogrami odvečne nerazgradljive plastike! Mučenje živali na rodeu zaenkrat pustimo ob strani. Video spotu sorodna je tudi pripovedna topost povratniškega songa slavne kanadske inde-rock zasedbe. Dolgotrajnost nič kaj slavne basovske linije v pričujočem songu je preprosto moteča. Zdi se, kot da nobenega truda ni bilo vloženega niti v vokalni del posnetka. Edino, edino, kar je res in prav, strne verz: "Leto (kače) sprememb je leto, če počutiš se čudno, morda je to dobro" A tudi ta ne zadrži skepticizma, po katere so Arcade Fire očitno le še žerjavica. Totalitarno infantilen zmazek.

Ocena: 1,5

AJ TRACEY FT. HEADIE ONE & AITCH - Friday Prayer

AJ Tracey hiti proti izdaji tretjega albuma Don't Die Before You're Dead. Poziv londonskega, po slogu visoko/vsem-všečnega drillarja oziroma raperja, naj mu še vsi nagovorjeni pokažejo "kaj znajo in kaj so uspeli doseči", je prej dolgočasen kot pa posebej inovativen motiv. Dosledno zafrkantske prispodobe letijo z jezikov vseh vpletenih. Mankunijec Aitch meddrugim igrivo dodaja, da "ima njegovo dekle novo dekle, kar je pošteno, zato si jo delita". Poleg obilja klasičnih seksizmov pa je zanimiva tudi AJ Traceyjeva trditev, da "mu je všeč, ko ostaja miren (cool), tako kot Cole Palmer, ko izavja elfer". Da navijač Tottenhama (posredno) skupaj z dvema, ki pesti vneto stiskata za Manchester United, slavijo, resda angleškega reprezentanta, a vendarle zvezdnika kluba Chelsea, je pa vseeno vpadljivo. Mogoče pa tudi fuzbal le ni več to, kar je bil še nedavno.