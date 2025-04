Ember: Rockovska scena v Sloveniji se zadnja leta zelo razvija

Skupina Ember predstavlja nov videospot za skladbo Ni zadelo me z njihovega prvega studijskega albuma Razgaljena . Gre za skladbo o tem, ko ob tebi kljub družbi ni osebe, ki bi ti največ pomenila. "Skladba govori o mladosti in brezskrbnem obdobju, a hkrati o spraševanju, kje je oseba, v katero si zatreskan, ko ni s tabo na norem večeru," pravijo člani skupine.

Kot pravijo člani skupine – pevec in kitarist Davor Vovko, basist Nejc Hodnik, kitarist Jan Poreber in bobnar Nik Švalj Pleskovič –, je v Sloveniji dobro biti mladi rocker. "Mislim, da se scena v zadnjem času zelo razvija. Sploh ker je vzklilo veliko skupin – med njimi tudi mi. Počutimo se zelo dobro, da scena s tem raste. Dobro je, da mlade skupine delajo. Tudi priložnosti je vse več," so dejali. Vseeno pa priznavajo, da 'biti rocker' ni poceni. "Zna biti kar drago, ampak saj zato to delamo. Moraš uživati v tem, kar delaš," so še dodali.