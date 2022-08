Eminem, Dr. Dre in Snoop Dogg znova skupaj v studiu

Na svoj album iz leta 1992 z naslovom The Chronic je vključil tudi Snoop Dogga, produciral pa njegov prvi samostojni album Doggystyle , ki je izšel leto kasneje. Oba, 50-letni raper in njegov leto mlajši glasbeni kolega, sta prispevala del svojih veščin tudi k Drejevemu studijskemu izdelku z imenom 2001, čeprav se vsi trije niso skupaj naenkrat pojavili v nobeni od skladb. Snoop se je prav tako kot gost pojavil v pesmi, ki jo je produciral Dre in se je znašla na Eminemovi uspešni plošči The Marshall Mathers LP.

Vsi trije so skupaj zbudili zanimanje javnosti z odmevnim nastopom na letošnjem Super Bowlu. Oder so delili s pevsko divo Mary J. Blige, Kendrickom Lamarjem ter 50 Centom. Junija sta raperja presenetila s skupnim singlom z naslovom From the D 2 the LBC, ki sta ga namenila krajema, ki sta povezana z njunima življenjema in karierama: Detroitu (Michigan) in Long Beachu (Kalifornija). ''To bi se najverjetneje moralo zgoditi že pred nekaj časa,'' je ob izidu skladbe povedal Eminem in opozoril na prvo tovrstno sodelovanje v dvajsetih letih.