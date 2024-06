Eminem je z nastopom presenetil oboževalce v domačem mestu

Eminem je oboževalce presenetil z nastopom na Live From Detroit: The Concert at Michigan Central , kjer je nastopil s štirimi pesmimi. Na dogodku v njegovem domačem mestu so nastopili tudi: Diana Ross , Big Sean , Jack White in drugi, da bi proslavili ponovno odprtje Michigan Central Station.

Dogodek, ki sta ga izvršno producirala Eminem in njegov dolgoletni menedžer Paul Rosenberg, je predstavil raperja, ki je prvič izvedel svoj novi singel Houdini. Ob podpori Detroitskega simfoničnega orkestra je raper zaključil večer s kombinacijo skladb iz svojega repertoarja, pri čemer se mu je pridružil Jelly Roll s katerim sta nastopila s singlom Sing For the Moment, za katero je bila inspiracija pesem skupine Aerosmith. Poleg tega je angažiral lokalno legendo Tricka Tricka za Welcome 2 Detroit in izvedel svoj zelo popularen singel Not Afraid iz leta 2010, nastop pa se je zaključil z ognjemetom.

Eminem postaja pred prihajajočim 12. albumom vse bolj prisoten v pop kulturi. Album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), je napovedal aprila. Ploščo, ki je trenutno brez datuma izdaje, vendar je predvidena za to poletje, vodi prav singel Houdini, ki je izšel 31. maja. Za to pesem se je zvezdnik povezal z dolgoletnim sodelavcem Luisom Resto. Je samoreferenčni pogled nazaj na njegov singel iz leta 2002 Without Me. Na skladbi se sklicuje na Megan Thee Stallion in Steve Miller Band. Oboževalci so nad pesmijo navdušeni, v nekaj dneh je prejela številne oglede in pozitivne komentarje.