Eminem na obtožbe odgovarja z animiranim videospotom

V preteklih tednih so se na družbenem omrežju TikTok pojavile obtožbe, da so Eminemova besedila preveč seksistična in pozivajo k nasilju nad ženskami. Debato je sprožil eden od pripadnikov Generacije Z, ki je objavil pevčev hit iz leta 2010, ki ga je posnel s pevko Rihanno .

Zdaj se je na obtožbe odzval tudi Eminem z animiranim videospotom za pesem ' Tone Deaf ', ki služi kot pregled njegove glasbene dediščine. "Ne bom se ustavil niti, ko se moji lasje obarvajo sivo (sem glasbeno gluh), ker oni se ne bodo ustavili, dokler me ne utišajo," je zapisal na družbenem omrežju Twitter in navajal del besedila iz omenjene pesmi.

'Tone Deaf' je drugi videoizdelek z albuma Music to Be Murdered By - Side B, ki je spremljajoči album lani izdanega Music to Be Murdered By, Slim Shady.