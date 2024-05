Eminem napovedal novo pesem, podrobnosti novega albuma skriva

V objavi na Instagramu se Eminem pogovarja s čarodejem Davidom Blainom , ki ga med drugim vpraša, kako daleč lahko gredo "s to čarovnijo". Naslov nove pesmi Houdini se namreč nanaša na slovitega ameriškega iluzionista madžarskih korenin Harryja Houdinija (1874–1926).

Medtem ko drugih podrobnosti o novem albumu The Death of Slim Shady Eminem ne razkriva, je nekaj informacij o plošči navrgel raperjev dolgoletni sodelavec in mentor Dr. Dre. Že marca je v neki ameriški televizijski oddaji napovedal, da Eminem pripravlja nov album, za katerega je tudi sam prispeval nekaj skladb.