Eminema obiskala tajna služba zaradi domnevnih groženj Ivanki Trump

Raper Eminem je v svoji pesmi The Ringer govoril resnico. Na domu so ga zaradi spornega besedila resnično obiskali agenti tajne službe, saj naj bi predstavljal grožnjo predsedniku Donaldu Trumpu in njegovi družini.

Ko je Marshall Mathers, ki ga večina pozna po njegovem umetniškem imenu Eminem, leta 2018 izdal svojo pesemThe Ringer, v kateri govori o agentih tajne službe, ki naj bi ga obiskali na domu, je govoril resnico. Zaradi domnevnih groženj družini Donalda Trumpa v pesmiFramed iz leta 2017 so agenti raperja označili za nevarnega in njegovo vedenje opredelili za neprimerno. Eminem je v pesmi The Ringer govoril resnico. FOTO: Profimedia Za razlog so varnostne službe navedle njegovo besedilo, kjer navaja, da naj bi v svojem prtljažniku imel Ivanko Trump. Glasbenik je med vrsticami pesmi zapisal tudi, da se počuti odgovornega, da je 'neumno malo svetlolasko' vrgel v mlako, a se nič ne spomni. Do odkritja spornega besedila pa je tajna služba na podlagi zaskrbljenega sporočila državljana, ki je opazil grozeči komentar proti predsedniku ZDA in njegovi hčerki. Izkazalo pa se je, da jim je pisal novinar portala TMZ, ki je želel dobiti informacijo, ali Eminema sploh preiskujejo. Zvezdnika so lani že zaslišali o njegovih namerah, a se preiskovalci niso odločili za nadaljnje preiskovanje.