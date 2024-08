Emkej in Smaal Tokk se razen v juliju ne bi smela družiti

OGLAS

EMKEJ FT. ŽAN VIDEC - Predober

Zelo kritičen zavoj tako za Emkeja kot tudi za ves slovenski hip hop. Rahlo do pretežno sladkobo izrazito naforsira gostujoči vokalist Žan Videc. Ko zmagovalec provincialnega popevkarskega festivala podpre raperja s prisluženim renomejem, potem dobimo cheesecake, a tak že malček skisan. Vidčev refren s posiljeno rimo na naslov, torej na Predober, je edini vrhunec, bolje antivrhunec pričujočega komada. Kdor zdrži dlje od 37. sekunde, res stežka zatrjuje, da je njegov glasbeni okus dober, če ne celo presežek tega oziroma Predober. Emkej je v nagovoru še vedno dovolj avtorski in prepoznavno bistroumen, predvsem pa je njegov glas zelo prepričljiv. Načeloma pa naj obvelja priporočilo, da naj se raper po izdaji zelo prijetnega albuma s svojimi največjimi uspešnicami, ki je bil posnet v živo, in tej cunji od komada, čimprej spet pošteno loti svoje osnovne obrti. S tem mislim obrti bolj ali pa veliko bolj artistične sorte. Ocena: 3 SOFI TUKKER - Hey Homie

Sofi Tukker sta res izjemna obrtnika. Osnovno glasbeno izhodišče floridskega para je precej plehko. Utrjeno na zlitju mehkobnega euro-štuc-štuc techna in/ali housea. Medtem ko so njune melodijske preference podobne ritmičnemu štihu, prav enako poenostavljen pop. Če si pogledate njun lanski nastop na festivalu Exit, vam bo komplet, s katerim služita Sophie Hawley-Weld in Tucker Halpern, pod nos prismrdel v velikem slogu. Drži, par je prav gotovo profitiral tudi z Applovo uporabo njunega hita Best Friend za svoj oglas, a to je bilo že leta 2017. Sofi Tukker bosta čez mesec objavila tretji album. Vsi trije do sedaj izdani singli s tega pa so kljub vsemu nekaj drugega. Ne ravno nekaj povsem drugega, a vendarle vzpodbudno drugačnega. Video za song Spiral vključuje celo nastop famozne supermanekenke Heidi Klum, njegov predhodnik Throw Some Ass pa je nerealno dopadljiva reklama za keto dieto. Medtem ko je tale Hey Homie pravzaprav sijajen, sproščen, ljubek pop komad, ki se ga, verjamem, ne bi branil nihče med ambicioznimi glasbenimi komercialisti. Ocena: 4,5 PARIS HILTON FT. RINA SAWAYAMA - I'm Free

Vsako prestopno leto je leto absurdov. Edini dve letošnji normalnosti se zdita nov Pogačarjev pomežik v francoskem slogu, ta namenjen vsem nam preostalim štirimi milijardam, ki še gonimo navadne bicikle (ter obupujemo nad Pogačarjevimi navijači, ki se vozijo zgolj na električnih skirojih in kolesih), ter novo poglavje iz učbenika o upravičenosti rabe plenic za člane moške članske angleške nogometne reprezentance. Absurd je gotovo tudi nov singel Paris Hilton. Pa ne le ta. Hiltonova bo vsak čas izdala drugi album, ki se bo imenoval Infinite Icon. Ta bo pevkin prvi po 18 letih. Pevkin? Kakor koli že naslavljamo praikono influencerskih poziranj, očarljiva dama in uspešna poslovodnica sodeč po tem začetno zadržanem in nekarakternem disco napevu še vedno izkazuje vsaj minimalen posluh. Obenem razglaša, da bo njeno novo daljše delo (izid napoveduje za začetek septembra) povsem gejevsko. Marsikdo bo sicer ob tem upravičeno užaljen. Prepis hita Free (ameriške pevke Ultra Naté iz leta 1990), ki ga dodobra dojamemo šele ob refrenu pričujoče I'm Free, je tudi produkt ne enega, marveč kombinacije dveh vzorcev, enega folk in enega disco songa. Paris Hilton ima to srečo, da ji ni treba biti vsiljiva. In I'm Free je še ena potrditev prav tega. Ocena: 3,5 SMAAL TOKK - Gdo je Ferdo?