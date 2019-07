Emkej sporoča: Poleti se 'snemite dol' s spleta!

Kolikokrat to dejansko storiš, "airplane mode", tisto "ni me, dosegljiv sem po dopustu", ti to lahko privoščiš?

Kako potem Emkej "henga" med všečki, ogledi, druž. omrežji, ki so dandanes nuja in "old school" mišljenjem, kjer vsega tega omenjenega ni?



Emkej:Jaz pač objavljam določene stvari. V resnici me "feedback" preveč ne zanima. Odgovorjam tistim zabavnim komentarjem oboževalcev, ki me pritegnejo, a za svoje osebne profile ne delam strategij in ne vodim statistike. Trudim se čim bolj organsko speljati stvari in podajati pomembne informacije sproti. Kaj se prime, kaj pa tudi ne (smeh).

Se ti zdi, da so se med vsem tem izgubili pristni medčloveški odnosi, kakšen je pravzaprav idealen recept za življenje v teh časih, ko smo zasuvani z vseh strani, s stvarmi in dražljaji, ki morda niso najbolj življensko pomembne?



Emkej:Treba se je zavedati in znat ločiti realnost od virtualnega sveta. Zdi se mi, da nam je vedno bolj pomembna virtualna podoba, medtem, ko na tiste pristne stike ne damo več toliko, kot so naši starši, recimo. Zmoti nas vsako sporočilo na kavi, več gledamo v telefon kot v oči. Moram se zavedati, da je tista rdeča pika na aplikaciji manj pomembna od tiste črne pike pri prijateljih.