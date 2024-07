Emkej verjel v Žana Vidca: Že en teden nazaj sem mu povedal, da bo zmagal

Tudi, če sam morda ni verjel, da bo zmagal, je vanj verjel njegov glasbeni prijatelj. Žan Videc je namreč le dober teden pred zmago na Melodijah morja in sonca skupaj z mariborskim raperjem Emkejom posnel novo pesem in videospot zanjo. Pesem nosi naslov Predober, govori pa o zavedanju samega sebe, izpolnjevanju svojih ciljev in o tem, da ni nujno, da je vse, kar je dobro, tudi koristno in vse, kar je slabo, tudi škodljivo.

Emkej predstavlja novo pesem z naslovom Predober, v njej pa je tokrat gostil prav posebnega gosta. To je aktualni zmagovalec festivala Melodije morja in sonca, ki se je pretekli vikend odvil v Portorožu. "Vprašali so me, če sem si kdaj mislil, da bom imel pesem z zmagovalcem Melodij morja in sonca, ampak sam sem vedel, da bo Žan Videc zmagal. To sem mu povedal že teden dni nazaj, ko sva snemala videospot za pesem," je samozavestno dejal mariborski raper.

Emkej predstavlja novo pesem z naslovom Predober, v kateri gosti Žana Vidca. FOTO: Simon Zimič icon-expand

Pesem govori o zavedanju samega sebe, izpolnjevanju svojih ciljev in o tem, da ni nujno, da je vse, kar je dobro, tudi koristno in vse, kar je slabo, tudi škodljivo. Zanjo sta glasbenika posnela tudi videospot. Od kod pa se pravzaprav poznata in zakaj je Mariborčan prav Žana povabil k sodelovanju? "Žana sem spoznal na enem nastopu. Ne spomnim se točno, kje je bilo, a takrat sem opazil njegov božanski glas in vedel sem, da bo uspel," je dejal in prijatelju še enkrat čestital za zmago na MMS-ju.