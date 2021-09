Enrique Iglesias napovedal zadnji album: konec kariere?

Enrique Iglesias je v spletnem pogovoru, v katerem sta se mu pridružila 49-letni Ricky Martin in 26-letni Sebastian Yatra, svojima glasbenima kolegoma zaupal, da album pripravlja že dlje časa in da je bila za njegov izid potrebna cela večnost. Med drugim je razkril, da lahko pričakujemo tudi nekaj glasbenih gostov in da se že zelo veseli, da bo novi glasbeni material 17. septembra ugledal luč sveta.

"Imam dober občutek glede albuma. Naslov albuma, Final, ima veliko pomenov," je povedal Enrique, nato pa sta ga Ricky in Sebastian prekinila in ga vprašala: ''Kaj pomeni?'' In Enrique je brez odlašanja odgovoril: "Pomeni, da je zadnji. Želim povedati, da bo to verjetno moj zadnji album."

Tako Ricky Martin kot Sebastian Yatra sta bila nad njegovimi besedami šokirana in jih ponazorila z gesto, češ da je španski pevec s svojo izjavo vrgel 'bombo'. "Gre za zgodovinski trenutek," je komentiral Ricky.

"O tem nisem razmišljal le zadnje mesece, ampak zadnja leta. Izdal bom album Final, a (v dveh delih), najprej št. 1, nato pa še št. 2," je o svojih načrtih spregovoril Enrique. "Mislim, da je to obdobje mojega življenja pravi čas, da ga izdam. O tem razmišljam od leta 2015. Nikoli ne bom nehal delati glasbe, pisati pesmi. Rad pišem pesmi, ampak bom to počel na drugačen način. Nobene potrebe ni, da bi bile pesmi zapakirane v album. Ta projekt je zame pomemben." Čeprav je napovedal zadnji album, bo za zdaj ostal v pevskih vodah in še naprej ustvarjal glasbo.