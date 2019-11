Enrique Iglesias zaradi prevare odpovedal koncert v Zagrebu

"Spoštovani kupci vstopnic za koncert Enriqueja Iglesiasa, na žalost vas obveščamo, da je koncert, ki bi se moral odviti v Zagrebu, odpovedan. Koncert je odpovedal izvajalec, ker organizator ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti do izvajalca. Žal nam je zaradi nastalih zapletov. Zavedamo, se kako ta situacija vpliva na kupce. Zagotavljamo vam, da nam ni vseeno in da se trudimo po najboljši močeh najti rešitev po pravni in zakonski poti, ki bi nam omogočila, da pridobimo nazaj denar od organizatorja in tako vsem kupcem povrnemo strošek nakupa vstopnic," je na Facebooku zapisal prodajalec vstopnic v Sloveniji.

Zapisali so še, da sta poleg koncerta v Zagrebu odpovedana še koncerta v Minsku in Rigi v organizaciji istega organizatorja. Pojasnili so tudi, da denarja ne bodo vračali, kajti Eventim je prodajal vstopnice kot posrednik v imenu in za račun organizatorja. Ker je do organizatorja izpolnil vse finančne obveznosti, povezane s prodajo vstopnic – sredstva od prodaje vstopnic so tako že nakazali organizatorju in po navodilih organizatorja tudi tretjim osebam, je organizator tisti, ki mora zagotoviti finančna sredstva za vračilo denarja kupcem vstopnic.

"Zavedamo se kako ta situacija vpliva na kupce. Zato smo se z agencijo CAA, ki zastopa izvajalca Enriqueja Iglesiasa, poskusili dogovoriti, da bi angažirali novega organizatorja, ki bi koncert izvedel v novem terminu. Agencija za ta naš predlog ni pokazala interesa. Prav tako tudi niso želeli pristati na vračilo denarja, ki smo ga nakazali neposredno produkcijski hiši Enrique Iglesiasa na osnovi naročila organizatorja."

Po podatkih spletnega mesta Pollstar je bolgarski promotor, ki je trdil, da zastopa ArtBG, oboževalcem 'pobral' denar, ne da bi plačal Enriqueja, njegovo ekipo ter prizorišča.