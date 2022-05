V Kranju so prejšnji teden v Stolpu Škrlovec podelili glasbene nagrade zlata piščal. Dogajanje se je začelo z okroglo mizo IPF z naslovom 'Epidemija in volitve so končane. Kaj pa slovenska glasba?', sledili pa sta še podelitev nagrad za največkrat predvajano slovensko skladbo in izvajalca na radijskih postajah ter predstavitev dogajanja in trendov na radiih v Sloveniji. Leta 2021 so največkrat zavrteli slovensko skladbo Medena Mirana Rudana, najbolj predvajana domača izvajalka pa je bila Nina Pušlar.

Gostje okrogle mize, ki jo je vodil Izak Košir, urednik spletne Mladine – ta je glasbeno industrijo izkusil z obeh strani, kot glasbenik in kot novinar – so bili Nina Maurovič, nekdanja poslanka, pomočnica evropske poslanke ter glasbenica in podjetnica, Lenart Merlin, član skupine MRFY, ki je pred kratkim dvakrat razprodala Kino Šiška, Boštjan Tušek, dolgoletni glasbeni novinar Pop TV in 24ur.com, zbiratelj vinilnih plošč, ki ne šteje, koliko koncertov je obiskal in koliko intervjujev, recenzij in reportaž je naredil, ter Nikola Sekulović, ki je glasbenik že skoraj 40 let, vodja kolektivne organizacije, poznavalec glasbene industrije od znotraj navzven in obratno.

icon-expand FOTO: Tadej Majhenič icon-chevron-left icon-chevron-right

Teme, ki so se jih lotili – občasno tudi ob precej burni reakciji občinstva – so zajemale težave med pandemijo, denimo zaprtje celotnega sektorja brez konkretne pomoči države kljub njegovemu velikemu prispevku v davčno blagajno. Poudarili so, da ne gre zgolj za glasbenike, temveč tudi za ostale, ki delujejo v glasbeni industriji, od tonskih tehnikov do postavljavcev odrov in drugih. Kljub vzoru iz tujine pri nas država oz. vlada za to po mnenju razpravljavcev ni imela posluha – kljub številnim sestankom, iniciativam, protestom in dialogom. Obravnavali so tudi kvote slovenske glasbe na radijskih programih, predloge in želje glede novega medijskega zakona, pričakovanja od institucij in prihajajoče oblasti, da bi se izboljšal položaj glasbenikov v kulturnem sektorju, in drugo. Direktor IPF, Viljem Marjan Hribar, je po okrogli mizi podrobneje predstavil, kaj se je lani dogajalo na radijskih in televizijskih postajah v Sloveniji, od katerih kolektivna organizacija prejema podatke predvajanj fonogramov.

icon-expand FOTO: Arhiv izvajalke icon-chevron-left icon-chevron-right

Leta 2021 se je največkrat zavrtela Cover Me in Sunshine v izvedbi Pink in njene hčere Willow Sage Hart, na drugem mestu ji je sledila Head Shoulders Knees & Toes z Ofenbachom in Quarterheadom v družbi Norme Jean Martine, tretje mesto pa je pripadlo The Weekndu in Save Your Tears.