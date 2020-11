Eric Clapton in Van Morrison združena v pomoči glasbenikom, ki so ostali brez dela

Legendarna glasbenika sta združila moči in posnela pesem, s pomočjo katere bosta poskušala zbrati nekaj sredstev za pomoč mnogim talentiranim glasbenikom, ki so zaradi pandemije in odsotnosti nastopov v živo ostali brez prihodkov. Clapton je dejal, da se boji, da si glasbena industrija po tem letu ne bo več nikoli opomogla.

Eric Clapton inVan Morrisonsta sita trenutnega dogajanja v glasbeni industrij. Oba namreč žalosti dejstvo, da je zaradi pandemije koronavirusa brez dela ter prihodkov ostalo toliko njunih glasbenih kolegov. Odločila sta se, da bosta združila moči in se borila za boljši položaj številnih prijateljev iz branže, v kateri ustvarjata tudi sama. Rockerja, stara 75 let, sta posnela skladbo, ki bi pomagala pri zbiranju sredstev za sklad, ki je namenjen glasbenikom v finančnih težavah, Morrison pa ga je osnoval že marca, ko se je Velika Britanija soočala s prvim 'lockdownom'. Clapton je posnel pesem z naslovom Stand and Deliver, ki bo izšla že čez nekaj dni, njegov kolega pa je avtor besedila skladbe. Van Morrison in Eric Clapton na enem od skupnih nastopov v začetku leta. ''Pretresljivo je videti toliko talentiranih glasbenikov v pomanjkanju kakršne koli večje podpore s strani vlade,'' je Morrison povedal za Variety. Dodal je, da jima hočeta s podporo zagotoviti, da se bosta vsakodnevno borila za povratek glasbe v živo, na odre pred občinstvo, v upanju, da bi s tem rešila glasbeno industrijo. Kitarski virtuoz Eric Clapton dopolnil 75 let Pevec je bil nasprotnik strogih vladnih ukrepov že od začetka. Vsak dan je zapise o pandemiji in položaju glasbenikov delil tudi na Twitterju. Že jeseni je izdal tri skladbe, ki se uperjene proti zapiranju v domove in proti odsotnosti glasbenih dogodkov. Pri tem ga podpira tudi Eric Clapton, ki kolega označuje za navdih mnogim:''Moramo se zbuditi in poiskati pot iz te zmešnjave. Ni druge možnosti. Glasba v živo si po tem morda ne bo več nikoli opomogla.''